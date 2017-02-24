ماليزيا: غاز الأعصاب “في إكس″ استخدم في قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

كوالالمبور- د ب أ- قالت الشرطة الماليزية الجمعة إنها عثرت على آثار لغاز الأعصاب “في إكس″ على عيني ووجه الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية الذي قتل في مطار كوالالمبور قبل أكثر من أسبوع.

وأوضح بيان صادر عن القائد العام للشرطة الماليزية خالد أبو بكر أن التحليل الأولي من قسم الكيمياء في ماليزيا أثبت تعرض كيم جونغ نام لغاز الأعصاب “في إكس″ وهي مادة شديدة السمية وعديمة اللون والرائحة.

وتم العثور على غاز الأعصاب (في إكس) الذي تصنفه الأمم المتحدة كسلاح دمار شامل كيميائي في مسحات أخذت من عيني ووجه كيم.

وقال خالد إن تلك المادة “محظورة هنا بالتأكيد”، مضيفا أن الشرطة تحقق في كيفية الحصول عليها.

وتم اعتقال امرأة فيتنامية وأخرى إندونيسية ورجل كوري شمالي، على خلفية مقتل كيم جونج نام.

وتبحث الشرطة الماليزية عن سبعة كوريين شماليين آخرين يعتقد أنهم على صلة بالهجوم، بما في ذلك دبلوماسي في سفارة كوريا الشمالية في كوالالمبور وعامل بشركة “إير كوريو” للطيران.

وتوفي كيم جونغ نام، الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في 13 شباط/ فبراير الماضي بعد وقت قصير من قيام امرأتين بإلقاء مادة على وجهه اثناء استعداده للسفر.