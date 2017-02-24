اعتقال عضو في مجلس الشيوخ الفليبيني معارضة للحرب على المخدرات

مانيلا- أ ف ب- ألقي القبض الجمعة على المعارضة الرئيسية للحرب الدامية التي يشنها الرئيس الفليبيني رودريغو دوتيرتي على تجار المخدرات، بعد وقفة احتجاجية ليلية في مجلس الشيوخ، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقالت العضو في مجلس الشيوخ ليلى دي ليما للصحافيين قبيل تسليمها إلى الشرطة إنها بريئة من تهمة الاتجار بالمخدرات الموجهة ضدها، والتي قد تكلفها السجن المؤبد، متعهدة بمواصلة الاحتجاج ضد “القمع″ الذي يمارسه نظام دوتيرتي.

وصرحت دي ليما للصحافيين “إنه لشرف كبير أن أسجن من أجل أشياء أكافح من أجلها. أرجوكم، صلوا من أجلي”.

وأضافت “كما قلت منذ البداية، أنا بريئة. ليس هناك أي حقيقة في تلك الاتهامات التي تقول أنني أستفيد من تجارة المخدرات، وأنني أتلقى الأموال، وأحمي تجارا مسجونين”.

وتابعت “الحقيقة ستعرف في الوقت المناسب. لا يمكنهم إسكاني ومنعي من الكفاح من أجل الحقيقة والعدالة، ضد عمليات القتل اليومية والقمع الذي يمارسه نظام دوتيرتي”.

وكان دي ليما (57 عاما) لجأت مساء الخميس إلى مجلس الشيوخ، بعدما هربت من الشرطة التي حاولت اعتقالها في منزلها.

وقد قتل أكثر من 6000 شخص منذ شن الرئيس حربه الواسعة النطاق على المخدرات. وكان نصفهم تقريبا من المدمنين أو من المهربين الذين قتلتهم الشرطة، اما الاخرون فقد قتلوا في ظروف لم تتضح بعد.

وقبيل اعتقال دي ليما، قالت منظمة العفو الدولية أنه يجب اعتبارها سجينة رأي.

وأضافت أن “اعتقال دي ليما هو محاولة واضحة من قبل الحكومة الفيليبينية لإسكات الانتقادات الموجهة للرئيس دوتيرتي وصرف الأنظار عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الحرب على المخدرات”.