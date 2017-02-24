تنظيم الدولة يجبر أطفالا ومعوقين على تنفيذ عمليات انتحارية وسط القوات العراقية

واشنطن- أ ف ب- أعلن جنرال أمريكي أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” يجبر أطفالا ومعوقين على قيادة شاحنات مفخخة وتفجير أنفسهم وسط القوات العراقية.

وتعتبر الشاحنات أو السيارات المفخخة من أبرز الأسلحة في ترسانة مقاتلي تنظيم الدولة في العراق، كما في سوريا وأفغانستان.

وأكد الجنرال الأمريكي مات إيسلر أن على تنظيم الدولة الإسلامية إجبار السائقين إذ أنه لم يعد يجد متطوعين، وهو دليل على الهزيمة الحتمية للتنظيم الجهادي.

وقال إيسلر خلال مقابلة الأسبوع الحالي مع مجموعة من الصحافيين المرافقين لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى العراق “رأينا أشخاصا أجبروا بالقوة على قيادة سيارة مفخخة، دفعوا إلى داخلها وقيدوا بالسلاسل”.

وأضاف “رأينا أطفالا يدفعون داخل السيارات المفخخة كسائقين، أشخاص غير قادرين على المشي (…) لا أعرف إذا ما كانوا وقعوا للقيام بالمهمة”.

وأشار إلى أن قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لاحظت، في مناسبات عدة، سيارات مفخخة عادت عن هدفها في اللحظة الأخيرة للاختباء خلف مبان.

وأوضح الجنرال الأمريكي “وهنا نرى دورية من تنظيم الدولة الإسلامية تقوم بعملية بحث عن السيارة المفخخة التي تعتبر في حالة تغيب من دون سبب (تعبير عسكري)، ونرى قيادة تنظيم الدولة الإسلامية تسأل عن مكان تواجد سائق السيارة، ورأينا العديد من السائقين” يختفون.

ولفت إلى أن تقييد السائقين تكتيك يبدو جديدا نسبيا لدى التنظيم الجهادي، وظهر مع وصول القوات العراقية إلى ضفة نهر دجلة خلال عملية تحرير شرق الموصل.