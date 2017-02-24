مقتل 27 مسلحا من “بي كا كا” في غارات جوية تركية شمالي العراق

أنقرة- الأناضول- أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي، الجمعة، مقتل 27 مسلحا من منظمة “بي كا كا” في غارات جوية استهدفت مواقع للمنظمة شمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان لها، إن مقاتلات تابعة للقوات الجوية التركية نفّذت غارات جوية على أهداف منظمة “بي كا كا” في منطقة “قنديل” شمال العراق يوم 22 فبراير/ شباط الجاري.

وأوضحت أن الغارات الجوية جاءت إثر معلومات استخباراتية تلقتها القوات التركية عن تحركات مسلحي المنظمة في المنطقة.

وأكّدت رئاسة الأركان التركية أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 27 إرهابيًا وتدمير 3 ملاجئ تابعة للمنظمة الإنفصالية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة “بي كا كا” وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.

وتأتي تلك العمليات ردًا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل البلاد بين الحين والآخر، انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.