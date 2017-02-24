جنديان هاربان من تركيا يتقدمان بطلب لجوء إلى اليونان

غومولجينا- الأناضول- كشفت تقارير إعلامية يونانية أن جنديان ممن تورطوا بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، تقدما بطلب لجوء إلى اليونان بعد دخولهما البلاد بطريقة غير شرعية.

وذكرت صحيفة “إيثنوس″ اليونانية، أن العسكريان هم من عناصر القوات المسلحة التركية وكانا ضمن الفريق المخصص لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليلة الانقلاب الفاشل يوم 15 تموز/ يوليو 2016.

وبحسب تقارير إعلامية أخرى، فإن الجنديان “هـ.ج” و”فـ.أ” عبرا نهر “ماريج” (ماريتسا)، يوم 15 شباط/ فبراير الجاري، وسلّما نفسيهما لفرع الشرطة اليونانية بمدينة “أورستياذا”.

وتقدم الجنديان الهاربان لاحقًا بطلب لجوء إلى اليونان في مديرية أمن مدينة “أليكساندروبولي” شمال شرق البلاد، التي يتم توقيفهم فيها حاليًا.