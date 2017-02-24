مقتل 15 جنديًا من حرس الحدود العراقية بهجوم لتنظيم الدولة في الأنبار

الأنبار- الاناضول- قال ضابط في الجيش العراقي، بمحافظة الأنبار (غرب)، الجمعة، أن 15 جنديًا من قوات حرس الحدود العراقي بينهم ضباط اثنين، قتلوا بهجوم لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” غربي الأنبار.

وفي حديث للأناضول، أوضح العقيد وليد الدليمي، أن “تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما بسيارات مفخخة وانتحاريين وعناصر يحملون كافة الأسلحة على مقر الفوج الثاني التابع للواء مغاوير قيادة حرس حدود الأنبار قرب منفذ طريبيل الحدودي، مع الأردن”.

وأضاف الدليمي، أن “الهجوم أسفر عن مقتل 15 منتسبا من قوات حرس الحدود العراقي (تابعة لوزارة الداخلية)، بينهم ضابطين (لم يتم معرفة رتبهما حتى الأن)”. لافتا إلى أن “الهجوم نفذه داعش من عدة محاور نحو المقر الأمني (الفوج الثاني)”.

وبين الدليمي، أن “تعزيزات عسكرية من قوات حرس الحدود والجيش توجهت الى مقر الفوج الثاني بحرس الحدود لإسناد القوات المتواجدة هناك والتي تقاوم الهجوم حتى الآن”.

يذكر أن مقر الفوج الثاني تعرض قبل يومين لقصف من قبل تنظيم الدولة بقنابل قصفتها طائرة مسيرة للتنظيم وأوقعت خسائر مادية بالمقر دون وقوع خسائر بشرية.

وتتعرض المقرات الامنية لقوات حرس الحدود العراقي غربي الأنبار بين الحين والآخر لهجمات من قبل تنظيم الدولة وغالبا ما يتم صد تلك الهجمات وايقاع خسائر بين صفوف تلك القوات.