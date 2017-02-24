مقتل وجرح 25 شخصاً في اشتباكات بين قوات حكومتي الوفاق والانقاذ الليبيتين

طرابلس - د ب ا – ذكرت مصادر طبية أن ما لا يقل عن تسعة قتلى و16 جريحاً، سقطوا في الاشتباكات الدائرة منذ مساء الخميس بمنطقة أبوسليم في العاصمة الليبية طرابلس بين قوة الأمن المركزي الموالية لحكومة الوفاق الوطني وكتيبة البركي الموالية لحكومة الانقاذ ، بحسب “بوابة الوسط”الاخبارية الليبية .

كانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت أن منطقة أبوسليم بالعاصمة الليبية طرابلس و أجزاء من مناطق الهضبة الخضراء و ” المشروع الزراعي ” تشهد منذ بعد عصر الخميس إشتباكات عنيفة بين القوتين.

وقال الهلال الاحمر الليبي صباح الجمعة إن فريق الاخلاء التابع له بالعاصمة طرابلس لم يتمكن من استخراج العالقين فى منطقة أبوسليم لاستمرار الاشتباكات،بحسب موقع المرصد الاخباري الليبي .

من جهة أخرى، كشف ضو المنصوري رئيس منظمة الامن و الامان و تقصي الحقائق و المصالحة الوطنية فى طرابلس فشله و فشل عدد من حكماء المدينة فى إخماد الاشتباكات الدائرة بمنطقة ابوسليم،بحسب موقع المرصد .

وأكد مصدر بالعاصمة طرابلس لموقع “بوابة الوسط” الليبي أن مستشفى بوسليم للحوادث استقبل عدداً من الجرحى إثر اشتعال النيران في عدد من السيارات بفعل القصف، مشيراً إلى وجود عائلات عالقة في مناطق الاشتباكات.

وقالت مصادر موثوقة للموقع إن هناك تحشيداً للقوة من طرفي الاشتباكات بمنطقة بوسليم في طرابلس، ما يشير إلى احتمال اتساع دائرة الاشتباكات، واصوات القصف الثقيل تسمع من قبل السكان في معظم احياء العاصمة.

يذكر أن ثلاث حكومات تتنازع على إدارة ليبيا وهى حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ، و الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ،وحكومة الوفاق الوطني التابعة للمجلس الرئاسي ،المدعومة من الأمم المتحدة.