مقتل 32 مقاتلا على الاقل في غارات لطائرات النظام على ريف حلب

بيروت- أ ف ب- قتل 32 مقاتلا على الاقل اثر غارات شنتها طائرات النظام السوري على معاقل الفصائل المعارضة غرب مدينة حلب التي سيطر عليها الجيش منذ نحو شهرين، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.

وتعد السيطرة على المدينة التي كانت العاصمة الاقتصادية للبلاد، في 22 كانون الاول/ ديسمبر، أبرز انتصار يحققه النظام السوري منذ اندلاع النزاع في 2011، ما أدى إلى حرمان المعارضة من أهم معاقلها.

وماتزال الفصائل المقاتلة تسيطر على الضاحية الغربية للمدينة وبخاصة الراشدين في جنوب غرب المدينة.

وتصاعد التوتر الاربعاء مع اندلاع المعارك والقصف المتبادل، حيث تقوم المعارضة بقصف المدينة بالقذائف ويقصف النظام معاقلها.

وقال المرصد “قتل 32 مقاتلا على الاقل الخميس اثر غارات شنتها طائرات النظام على الراشدين والضاحية الغربية” لمدينة حلب.

واشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إلى “ان النظام يريد تعزيز مواقعه حول حلب متذرعا بقصف المعارضة للمدينة بالقذائف من أجل شن غارات على معاقلها ودفعهم لمغادرة اطراف المدينة”.

وتشكل خسارة حلب ضربة قاسية بالنسبة إلى المعارضة السوري التي تشارك هذا الاسبوع بالجولة الرابعة للمحادثات مع النظام باشراف الامم المتحدة.