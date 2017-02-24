موسكو تبدي رغبتها في التعاون مع الناتو في مكافحة الإرهاب

برلين- بروكسل- د ب أ- عبر السفير الروسي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ألكسندر جروشكو، عن رغبة بلاده في التعاون مع الحلف في مكافحة الإرهاب.

وقال جروشكو في تصريحات لصحيفة “دي فيلت” الألمانية الصادرة الجمعة إن هذا الأمر “لن يفيد المصالح الأمنية لروسيا فقط، بل أيضا للناتو”، مضيفة أن “التهديد الإرهابي لا يعرف حدودا”.

وأكد جروشكو ضرورة أن تتم مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي وبتنسيق وثيق بين الدول.

وفي المقابل، ذكر جروشكو أنه من المبكر التحدث عن أوجه محددة من التعاون، وقال: “إذا كانت دول الناتو مهتمة حقا بمكافحة هذه التهديدات الإرهابية، يتعين عليها إعادة التفكير في سياسة الردع التي تنتهجها تجاه روسيا”.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ألمح في كانون ثان/ يناير الماضي بأن بلاده تعلق آمالا كبيرة على مكافحة مشتركة للإرهاب مع الولايات المتحدة تحت رئاسة دونالد ترامب.

وقال لافروف في ذلك الحين: “عندما يقول ترامب إن مكافحة الإرهاب لها أولوية لديه، فإنه لا يسعنا سوى الترحيب بذلك”.