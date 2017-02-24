القوات العراقية تدخل أول احياء الجانب الغربي للموصل وقائد الشرطة يعلن رسمياً تحرير مطار المدينة بالكامل

العذبه- بغداد- أ ف ب- الأناضول- دخلت قوات جهاز مكافحة الارهاب الجمعة إلى أول احياء مدينة الموصل في الجانب الغربي منذ انطلاق العمليات العسكرية قبل أربعة أشهر لاستعادة المدينة، حسبما افاد ضابط رفيع في قوات النخبة.

وقال الفريق سامي العارضي إن رجاله استعادوا السيطرة على قاعدة الغزلاني وقرية في جنوب غرب المدينة ودخلوا المأمون اول الاحياء السكنية.

واضاف “هاجمنا وسيطرنا بالكامل على معسكر الغزلاني وتمكنت ايضا من تحرير قرية تل الريان واقتحمنا كذلك حي المامون”.

واستعادت القوات العراقية السيطرة على الجانب الشرقي من مدينة الموصل بشكل كامل قبل شهر، وشنت هجوما جديدا الاحد على الجانب الاخر الذي يقع في الضفة الغربية لنهر دجلة.

ومنذ انطلاق العملية استعادت القوات العراقية عدد من القرى الواقعة الضواحي الجنوبية للمدينة. واعلنت السلطات الجمعة استعادة السيطرة على مطار الموصل بالكامل في الضاحية الجنوبية للجانب الغربي لمدينة الموصل.

ومن جانبه، أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية أن قوات أمنية مشتركة تمكنت ظهر الجمعة من تحرير مطار الموصل بالجانب الغربي للمدينة (شمال) بشكل كامل بعد يوم واحد من بدء اقتحامه.

وتضاربت الأنباء يوم الخميس حول تحرير مطار الموصل من عدمه، بينما أكدت خلية الاعلام الحربي (مؤسسة حكومية) في وقت متأخر من المساء تحرير نحو 50% من أجزاء المطار.

وقال الفريق رائد جودت قائد الشرطة الاتحادية في بيان مقتضب إنه “تم تحرير المطار بشكل كامل، وإن قطعات الشرطة الاتحادية تندفع باتجاه حي الطيران أول أحياء الجانب الأيمن للموصل”.

بدوره، قال الضابط برتبة ملازم أول في الجيش العراقي نايف الزبيدي للأناضول إن طائرات تابعة لسلاح الجو العراقي والتحالف الدولي قصفت ظهر الجمعة بشكل مكثف مواقع تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في حي الطيران بالجانب الغربي للموصل.

وأوضح الزبيدي أن عناصر تنظيم الدولة انسحبوا إلى عمق الحي بعد تعرض دفاعاتهم الامامية الى قصف مكثف من قبل الطيران العراقي والتحالف الدولي.

وأكد أن “قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع (تتبعان وزارة الداخلية) فتحت الطرق تمهيدا لاقتحام الحي”.

والجانب الغربي من الموصل أصغر من جانبها الشرقي من حيث المساحة (40 بالمئة من إجمالي مساحة الموصل)، لكن كثافته السكانية أكبر؛ حيث تقدر الأمم المتحدة عدد قاطنيه بنحو 800 ألف نسمة.