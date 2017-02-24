روسيا تدعو حلف الناتو لإعادة النظر في سياسته تجاه موسكو

روسيا – الأناضول – دعت روسيا، الجمعة، دول حلف الشمال الأطلسي (ناتو)، إلى إعادة النظر في سياسته تجاه موسكو، مشيرة الى أن الحلف ألحق الضرر بمصالحه في مجال الأمن.

وقال ألكسندر غروشكو، مندوب روسيا الدائم لدى حلف الناتو، اليوم، على دول الحلف إعادة النظر في سياسة تخويف روسيا، إذا أرادت مكافحة الإرهاب بالفعل، حسب روسيا اليوم.

وأضاف غروشكو “أن العمل المشترك (بين روسيا والناتو) قد يلبي مصلحة أمن روسيا وأمن دول الحلف على حد سواء، مشيراً إلى أن أي منظمة لوحدها لا يمكنها إنشاء “جزر آمنة”.

وتابع “عندما علق حلف الناتو تعاونه مع روسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية، عام 2014، ألحق ضرراً بمصالحه في مجال الأمن”.

وتبدى موسكو مخاوف من التحركات العسكرية لحلف “ناتو”، والولايات المتحدة، عضو الحلف، في أوروبا الشرقية، وفي الدول التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق، أو التي لها حدود معها، ومنها إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وجورجيا.

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حلف الناتو بمحاولة جر بلاده إلى مواجهة عبر استفزازها بشكل مستمر.

ومنتصف الشهر الجاري، وصل 500 جندي أمريكي، إلى ميناء البحر الأسود في رومانيا مزودين بدبابات وآليات بهدف تعزيز الدفاع في هذا البلد الذي يعد “الخاصرة الشرقية” لحلف شمال الأطلسي.