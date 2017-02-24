القوات العراقية تحرر معسكر الغزلاني

الموصل – د ب أ – أعلنت القيادة العسكرية في العراق، الجمعة، عن تحرير معسكر الغزلاني اكبر ثكنات الجيش العراقي في الموصل من سيطرة الدولة الاسلامية.

وقال الفريق الركن عبد الامير يار الله قائد عمليات قادمون يا نينوى، في بيان صحافي “إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت معسكر الغزلاني بالكامل وترفع العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات”.

يأتي تحرير معسكر الغزلاني في اطار عملية تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى من سيطرة تنظيم الدولة، التي كان قد اعلن انطلاقها رئيس الوزراء العراق حيدر العبادي يوم الأحد الماضي .