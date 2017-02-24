زعيم استرالي معارض: ندعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

ملبورن - الأناضول – قال زعيم حزب العمال الاسترالي المعارض، بيل شورتن، الجمعة، “ندعم حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته”، مؤكداً أن وحدات الاستيطان الإسرائيلية وتوسعة رقعتها في الضفة الغربية تُشكل حائلاً أمام طريق السلام في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع شورتن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموجود حالياً في استراليا في إطار زيارة رسمية.

وعقب اللقاء الذي استمر قرابة الساعة، أوضح شورتن في تصريحات صحافية أنه أبلغ نتنياهو بكل وضوح رؤية وموقف حزب العمال من وحدات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضاف قائلاً: “نؤيد حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين، وندعم حق إسرائيل في حماية حدودها، إلى جانب حق الفلسطينين في تأسيس دولتهم المستقلة”.

وتابع: “أكدنا أيضاً أن توسيع رقعة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يضر بشكل واضح بعملية السلام”.

وعقب لقاء نتنياهو، دعا مسؤولون في حزب العمال إسرائيل إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكان نتنياهو قد بدأ الخميس زيارة هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى استراليا.