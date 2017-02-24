الأمم المتحدة: الحكم على جندي إسرائيلي قتل فلسطينياً مخفف بشدة

جنيف – رويترز – قال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، إن الحكم الصادر بسجن جندي إسرائيلي 18 شهراً لأنه قتل فلسطينياً مصاباً وأعزل حكم “مخفف بشدة” و”غير مقبول”.

وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني خلال إفادة صحافية في جنيف، “هذه القضية تخاطر بتقويض الثقة في النظام القضائي وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.”

وصدر يوم الثلاثاء حكم بالسجن 18 شهراً على الجندي الذي قتل فلسطينياً مصاباً في مارس آذار 2016، وهو ما أثار غضب الفلسطينين بعد واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للانقسام في تاريخ إسرائيل.