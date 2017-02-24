يلدريم يرحب بتحرير مدينة الباب السورية

أنقرة - الأناضول – رحّب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بتحرير قوات “درع الفرات” مدينة “الباب” بريف محافظة حلب السورية، من تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، الجمعة، خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع الخدمية بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال يلدريم إن “العالم يتظاهر بأنه يحارب تنظيم داعش الإرهابي، والحقيقة ليس هناك من يحارب التنظيم سوى تركيا”.

وأوضح أن بلاده تمكنت من تحرير الباب من خلال “درع الفرات” ليبدأ الناس بالعودة إلى حياتهم الطبيعية هناك.

وأضاف: “احتضنا 3 ملايين لاجئ خلال 5 أعوام، وأنقذنا نحو 50 ألف شخص من الموت في بحر إيجه خلال محاولتهم السفر”.

وشدّد على أنه لا توجد في العالم دولة تحارب 3 منظمات في نفس الوقت، وهي “فتح الله غولن” و”بي كا كا” و”الدولة الاسلامية”.

والخميس، تمكّن الجيش السوري الحر، المدعوم من القوات المسلحة التركية، من السيطرة على كامل مركز مدينة “الباب” بريف محافظة حلب السورية.

ومع تحرير المدينة، أُزيل خطر تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي على الحدود التركية بالكامل، وتشكّل سد كبير يمنع سيطرة منظمة “بي كا كا/ ب ي د” على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا.

وتجاوزت المساحة، التي جرى تطهيرها من المنظمات، 1900 كيلومتراً في إطار عملية “درع الفرات” التي بلغ عمقها 35 كيلومتراً من الحدود التركية إلى داخل سوريا منذ انطلاقها في أغسطس/آب الماضي.