الإمارات تعلن مقتل جندي من قواتها في اليمن

أبوظبي- د ب أ – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية، الجمعة، عن مقتل أحد جنودها ضمن قواتها المشاركة في عملية إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

ونقلت وكالة الانباء الإماراتية (وام) عن القيادة العامة للقوات المسلحة تقديمها خالص تعازيها ومواساتها إلى عائلة الجندي.

يذكر أن القوات المسلحة الإماراتية أعلنت، الجمعة الماضية، عن مقتل جنديين ضمن قواتها في عملية “إعادة الأمل” مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن.

يشار إلى أن الإمارات عضوة في التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يتصدى، بناء على طلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، للانقلاب الذي قاده الحوثيون بدعم من قوات الرئيس السابق على عبد الله صالح، واستولوا من خلاله على مفاصل البلاد.