 مارين لوبان ترفض استدعاء الشرطة لها للاستجواب

باريس - رويترز – قال محامي الزعيمة اليمينية الفرنسية المتطرفة مارين لوبان الجمعة، إن لوبان رفضت استدعاء للاستجواب من الشرطة يوم الأربعاء بشأن مزاعم أنها قدمت مدفوعات من الاتحاد الأوروبي لموظفيها بشكل غير مشروع.

وقال رودولف بوسيلو، إن لوبان وهي مرشحة للرئاسة تقود حزب الجبهة الوطنية المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي ستمتثل لأي استدعاء بعد الانتخابات هذا العام.

كانت مديرة مكتب لوبان قد وضعت قيد التحقيق الرسمي يوم 22 فبراير شباط، بعد يوم من الاستجواب بشأن مزاعم عن إساءة استخدام أموال للاتحاد الأوروبي لدفع مبالغ لمساعدين برلمانيين.

وجرى استجواب حارس لوبان الشخصي لكن أفرج عنه في وقت لاحق دون وضعه قيد التحقيق.

وتنفي لوبان (48 عاماً) ارتكاب أي مخالفة وتقول إنها ضحية “حيل سياسية قذرة”.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي ستحل لوبان في المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 أبريل نيسان لكنها ستخسر في جولة الإعادة التي ستجرى في السابع من مايو أيار أمام أي من المرشحين المستقل إيمانويل ماكرون أو المحافظ فرانسوا فيون.