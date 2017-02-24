المرجعية الشيعية تهنئ القوات العراقية على انتصاراتها في الموصل

كربلاء - د ب أ – هنأت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني، الجمعة، القوات العراقية على الانتصارات التي تحققها ضد تنظيم الدولة الاسلامية في معارك تحرير الموصل.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، معتمد المرجعية الشيعية، أمام آلاف من المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة من داخل صحن الامام الحسين وسط كربلاء “إن المرجعية الشيعية العليا تبارك وتحيي الأبطال المجاهدون لتخليص ما تبقى من مدينة الموصل من سيطرة داعش وتحييهم بإجلال وإكبار وتشد على أيديهم ونقدر عالياً تضحياتهم ونبارك انتصاراتهم”.

وأضاف “نؤكد على جميع المقاتلين وهم يواجهون عدواً ظالماً على التحلي بالمعايير والأخلاق لمواجهة تصرفات داعش، الذي يتخذ من الأحياء السكنية والمدنيين أماكن للاختباء ودروعاً بشرية لحماية أنفسهم،وعلى جميع المقاتلين العمل على إبعاد المدنيين العالقين من الأذى وتوفير الحماية لهم”.

ودعت المرجعية الشيعية إلى “التعامل مع من يتم اعتقاله من المسلحين بشكل إنساني، وتسليمهم إلى الأجهزة الحكومية دون ظلم أو تعد، وحفظ وحماية وحراسة ممتلكات المدنيين وعدم السماح بالتجاوز عليها”.

يشار إلى أن سلسلة انتصارات قد تحققت في عملية استعادة الموصل التي انطلقت في الـ17 من تشرين أول/اكتوبر الماضي، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سنة)، إلى جانب “البيشمركة”.