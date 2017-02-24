عباس يلتقي المتنافسين على “أراب ايدول” وأنباء عن عزمه حضور الحلقة النهائية غدا

بيروت ـ “القدس العربي”: استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر اقامته في بيروت أمس آخر ثلاثة متنافسين في برنامج اكتشاف الهواة “أراب أيدول” في موسمه الرابع وهم الفلسطينيين يعقوب شاهين وأمير دندن واليمني عمار العزكي.

ووصفت مصادر حضرت اللقاء أنه كان وديا ومرحا.

وقدم يعقوب شاهين لعباس هدية عبارة عن مصحف من الصدف من صنع والده في فلسطين. وعلق أحد الحاضرين بالقول أن هذا أكبر دليل على أن الفلسطينيين يعملون يدا واحدة بغض النظر عن ديانتهم.

وقالت مصادر أن عباس سيستغل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى لبنان ويحضر نهائي البرنامج شخصياً.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم الفلسطيني محمد عساف سيحل ضيفا على حلقة اليوم الجمعة وهي الحلقة ما قبل الختامية من البرنامج وسيغني فيها أغنيته الجديدة، وستسود الحلقة بالتالي الأجواء الغنائية الفلسطينية.