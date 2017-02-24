مقتل جنديين تركيين في انفجار جديد في الباب السورية

اسطنبول – د ب أ – قالت القوات المسلحة التركية إن جنديين تركيين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون، اثر وقوع انفجار خلال عمليات البحث في منطقة الباب شمالي سوريا، وذلك بعد يوم من السيطرة عليها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وفقاً لشبكة (إن.تي.في) التلفزيونية.

وأكد رئيس الوزراء بن علي يلديريم الحادث خلال حديثه مع صحافيين في العاصمة التركية أنقرة.

ويبدو أن عبوة ناسفة هي التي تسببت في الحادث، الذي يأتي بعد الإعلان عن مقتل عشرات الاشخاص في هجوم بسيارة مفخخة شمالي مدينة الباب.