رئيس الفلبين: بكين أساءت فهم تصريحات وزير الخارجية بشأن بحر الصين الجنوبي

مانيلا – رويترز – قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الجمعة، إنه ليس متأكداً لماذا ألغى وزير التجارة الصيني رحلة لبلاده وإن الصين أساءت فهم تصريحات وزير الخارجية بشأن العسكرة في بحر الصين الجنوبي.

وفي كلمة عبر فيها عن رغبته في توطيد العلاقات مع الصين، قال دوتيرتي إنه لا وجه للتعجل في الضغط عليها من أجل الالتزام بقرار أصدرته محكمة التحكيم الدولي العام الماضي لصالح مانيلا بشأن حدود الفلبين البحرية، مما أثار غضب بكين.

وكان وزير الخارجية الفلبيني بيرفيكتو ياساي قد قال يوم الثلاثاء، أثناء رئاسته اجتماعاً لزعماء رابطة جنوب شرق آسيا، إن المنطقة لديها “بواعث قلق شديدة” بشأن إقامة الصين منشآت أسلحة في جزر صناعية بأرخبيل سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.

وقال دوتيرتي “المشكلة في اعتقادي هي أن الحكومة الصينية أساءت فهم الوزير ياساي.”

وتابع بقوله “أريد أن أطمئن الصين – وهذا ما التزمت بفعله عندما كنت هناك – إلى أننا سنتحدث كأصدقاء” في إشارة إلى رحلة قام بها للصين العام الماضي.

وقرر وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ في الساعات الأخيرة تأجيل زيارة رسمية كان من المقرر أن يقوم بها الخميس للفلبين، لتوقيع نحو 40 مشروعاً مشتركاً بمليارات الدولارات. ولم يذكر أي من الجانبين سبباً للتأجيل.

لكن الحكومة الصينية أعلنت الجمعة تعيين وزير جديد للتجارة بدلاً من قاو، في إطار تعديل وزاري قبل اجتماع مهم للحزب الشيوعي هذا العام.

وقال دوتيرتي الجمعة إن تحالف بلاده القائم منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة، لا يعني أن “لزاماً عليها أن تتبع″ السياسة الخارجية الأمريكية وإن الدخول في صراع مع الصين ليس خياراً مطروحاً.

وقال “لا يمكننا الدخول في حرب لأنه لا سبيل لنا بذلك.”