حسن الرداد ينهي الجدل بشأن حمل إيمي سمير غانم

القاهرة – القدس العربي

أنهى الفنان حسن الرداد الجدل بشأن الاشاعات المتداولة التي تتحدث عن ان زوجته الفنانة إيمي سمير غانم حامل، وأنها تسابق الزمن من أجل تصوير دورها في مسلسل “نوح”، قبل أن تظهر علامات الحمل عليها بشكل واضح.

وغرد حسن الرداد عبر حسابه على “تويتر” ليؤكد لكل متابعيه أن الأخبار المتداولة بشأن حمل إيمي سمير غانم غير صحيحة ليقول: “يا جماعة والله كل الأخبار اللي بيتنشر الآن عني وعن مراتي أونطة وغير صحيحة بالمرة”.

وعلى الرغم من نفي حسن الرداد بنفسه بشأن حمل زوجته إيمي سمير غانم، إلا أن بعض متابعيه علقوا على نحو سلبي ليؤكدوا له إنه مادام نفى سيكون الأمر حقيقياً، خاصة وإنه سبق وأن نفى علاقته مع إيمي سمير غانم وفي نهاية المطاف تزوجها!