عمر دياب يثير الجدل بإطلالة جديدة من لندن (صورة)

لندن – القدس العربي

أثار الفنان عمرو دياب الجدل في أوساط جمهوره ومحبيه بعد أن نشر صورة جديدة له من العاصمة البريطانية لندن التي يبدو أنه يزورها حالياً، إلا أن الجدل يعود بسبب أنه ظهر في الصورة كما لو عاد به الزمن عشرين عاماً الى الوراء.

ونشر دياب صورته على حسابه الرسمي على موقع وتطبيق إنستجرام.

ويظهر من الصورة أن دياب فقد الكثير من وزنه، ومع الإطلالة الشبابية التي ظهر بها عمرو دياب بدى وكأنه في الـ20 من عمره.

يذكر أن عمرو دياب طرح أحدث فيديو كليب له لأغنية “معاك قلبي” تزامناً مع احتفالات عيد الحب، ولقي الكليب عدد مشاهدات تخطت تصل إلى ما يقرب 4 مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين، وهي من كلمات تامر حسين وألحان محمد نادي والكليب من إخراج هادي الباجوري.