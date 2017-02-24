ميركل تزور مصر وتونس الأسبوع المقبل

برلين - د ب أ – تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأسبوع المقبل إلى مصر وتونس، على خلفية التدفق المستمر للمهاجرين من إفريقيا.

وأعلنت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر الجمعة في برلين إن ميركل ستجري محادثات في القاهرة يوم الخميس المقبل، بشأن سياسة الهجرة والأوضاع في ليبيا، كما تعتزم التطرق إلى وضع المؤسسات السياسية والمجتمع المدني في مصر.

وأضافت ديمر أن المستشارة ستجري محادثات في تونس بشأن العلاقات الثنائية والاقتصادية بالإضافة إلى قضايا الأمن والهجرة.

وذكرت ديمر أن الحكومة الألمانية تؤكد دائماً خلال محادثاتها مع حكومات أخرى، على أهمية الالتزام بحقوق الإنسان والمحاكمات القانونية العادلة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات ألمانية في مصر تشكو من تقويض عملها أو من عدم القدرة على العمل على الإطلاق في البلاد عقب إصدار حكم عام 2013 ضد موظفين اثنين من مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية المقربة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه ميركل.

وغادرت مؤسسة “فريدريش ناومان” الألمانية المقربة من الحزب الديمقراطي الحر مصر مطلع عام 2016.