مي كساب تغار على زوجها.. وهذا هو السبب

القاهرة – القدس العربي

نشرت الفنانة مي كساب صورة لزوجها المطرب الشعبي أوكا على حسابها الرسمي على موقع وتطبيق إنستجرام، وقالت إنها بدأت تغار عليه.

وبحسب كساب فانها تغار من طفلتها الأولى “فريدة” التي يحبها أوكا، وقالت كساب إن هناك علاقة حب بين “فريدة” ووالدها بدأت تكبر أمام عينيها.

وظهر أوكا في صورة وهو يحمل الطفلة “فريدة” ويبدو وكأنه انفصل عن العالم ولا يرى أحداً فيه سوى وجه ابنته.

وعلقت مي كساب على الصورة قائلة: “ابتدينا بقى مياصه أهوه ده اللي كنت خايفه منه قصه الحب اللي بترعرع في البيت دي قصاد عينيه ماشي انت وهيه ربنا يهني سعيد بسعيده بس برضه لن استسلم البنت بنت أمها وأبوها هاحارب لحد آخر نفس″.

وانهالت التعليقات على مي كساب من قبل متابعيها، وتمنوا لها حياة سعيدة مع زوجها وابنتها.