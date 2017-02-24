كليفلاند البطل يهزم نيكس في دوري السلة الأمريكي

تألق ليبرون جيمس وأحرز سادس ثلاثية من الأرقام المزدوجة خلال الموسم الحالي عندما قاد فريقه كليفلاند كافاليرز حامل اللقب للفوز على ضيفه نيويورك نيكس 119-104 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أمس الخميس.

وأسهم جيمس في فوز فريقه بإحراز 18 نقطة والسيطرة على 13 كرة مرتدة وتمرير 15 كرة حاسمة لزملائه وهي الثلاثية رقم 48 له خلال الدور التمهيدي من البطولة طوال مسيرته مع الدوري.

وكان كايري ايرفينج أفضل مسجلي كليفلاند متصدر القسم الشرقي من البطولة برصيد 23 نقطة في حين أضاف زميله البديل كايل كورفر 20 نقطة.

وأحرز كيرتني لي 25 نقطة لنيكس الذي يحتل المركز الثالث بين فرق مجموعة الأطلسي ضمن القسم الشرقي وأضاف زميله كارميلو أنطوني 20 نقطة لكنها لم تكن كافية لمنع الهزيمة.

وفي مباريات أخرى فاز جولدن ستيت وريورز وصيف البطل على ضيفه لوس انجليس كليبرز 123-113 وفاز بورتلاند تريل بليزرز على مضيفه أورلاندو ماجيك 112-103.