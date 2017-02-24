دي ميستورا يسلم وفد النظام “ورقة” والمعارضة تبحث معه “جدول أعمال” المفاوضات

جنيف ـ القدس العربي ـ من أحمد المصري ـ عقد، اليوم الجمعة، لقاء ثنائي بين وفد النظام السوري والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وكشف بشار الجعفري، رئيس وفد النظام، عقب انتهاء اللقاء عن استلام ورقة من دي ميستورا، وقال للصحافيين: “أن الوفد سيدرسها”، موضحاً أن “أول اجتماع لم يتطرق لشيء سوى شكل المحادثات”.

وأضاف، بعد مناقشات استغرقت نحو ساعتين “تطرقنا خلال هذه المحادثات إلى شكل الاجتماعات المقبلة وأعني بذلك مسائل تتعلق بشكل الجلسة فقط.”

وتابع: “تسلمنا في نهاية الاجتماع ورقة من دي ميستورا واتفقنا أن ندرس هذه الورقة على أن نعود إليه في الجلسة القادمة بموقفنا من محتويات هذه الورقة”.

من جانبه قال نصر الحريري، رئيس وفد المعارضة، لـ”القدس العربي” عقب الاجتماع المغلق الذي عقده وفد الهيئة العليا للمفاوضات، أن الأخير “هو الجهة المخولة بالتفاوض فقط، ولن يكون هناك وفود أخرى ولدينا لقاء مساء الجمعة بمنصة القاهرة والاجواء ايجابية”.

وتوجه وفد الهيئة العليا للمفاوضات عقب ذلك للقاء دي مستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وقالت مصادر من المعارضة لـ”القدس العربي” إن “لقاء الوفد مع دي ميستورا اليوم سيركز على بحث جدول الاعمال وآلية التفاوض، خاصة وأن وفد الهيئة العليا طلب مفاوضات مباشرة مع وفد النظام السوري”.

وكانت مصادر أممية قالت إن دي ميستورا سيجري لقاءات ثنائية، لتحديد جدول أعمال هذه الجولة الجديدة من المفاوضات السورية. وأكد الحريري: “ستكون هذه أولى الأسئلة المطروحة، طريقة الدخول في المفاوضات وتفاصيل جدول الأعمال حتى يكون لعملية التفاوض ماهية ووجود وحقيقة مقنعة، وأن تكون مبنية على أجندات واضحة”.