إسرائيل تنشر الثلاثاء تقريرا حساسا حول حرب غزة 2014

القدس المحتلة- أ ف ب- تكشف إسرائيل الثلاثاء عن مضمون تقرير يرجح أن يوجه انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقيادة الاركان حول إدارة حرب غزة عام 2014 كما افاد مصدر رسمي الجمعة.

وسينشر مراقب الدولة يوسف شابيرا، المسؤول الكبير المكلف مراقبة سياسة الحكومة، الثلاثاء هذا التقرير المنتظر بترقب شديد كما اعلن ناطق باسم المراقب لوكالة فرانس برس.

واضاف ان التقرير سيتناول “الطريقة التي اتخذت فيها القرارات داخل الحكومة (الامنية) قبل وعند بدء عملية (الجرف الصامد) أي العمليات الاسرائيلية التي جرت بين تموز/ يوليو وآب/ اغسطس 2014 ضد حركة حماس الاسلامية وحلفائها الفلسطينيين في قطاع غزة”.

والحكومة الأمنية هي مجلس وزراء مصغر يديره رئيس الوزراء ويكلف المسائل الحساسة.

واوضح الناطق أن التقرير سينظر ايضا “في الطريقة التي تم التعامل بها مع التهديد الذي شكلته الانفاق” التي حفرت في قطاع غزة من قبل حماس وحلفائها لتشكيل تهديد على الاراضي الاسرائيلية.

والانفاق تمر تحت الجدار الذي يغلق باحكام الحدود الاسرائيلية مع قطاع غزة وكانت احدى الاسلحة الاكثر فاعلية للفصائل الفلسطينية.

ونشر هذا التقرير مرتقب منذ اشهر ويتوقع أن يثير اصداء واسعة. وبحسب وسائل الاعلام فانه نقل قبل عدة اسابيع إلى وزراء ومسؤولين كبار.

وبحسب تسريبات اوردتها الصحافة فانه ينتقد نتنياهو ووزير الدفاع انذاك موشي يعالون ورئيس هيئة الاركان بيني غانتز الذين سبق ان ابلغوا من قبل أجهزة الاستخبارات، لانهم لم يجهزوا البلاد بشكل كاف لمواجهة تهديد الانفاق ولم يطلعوا الا بشكل متاخر وجزئي اعضاء الحكومة الامنية.

وأبرز هدفين للعملية الإسرائيلية كانا وقف اطلاق الصواريخ من قطاع غزة على اسرائيل وتدمير الانفاق. وكانت العملية الثالثة في قطاع غزة خلال ست سنوات.

واعلن جيش الاحتلال انه دمر أكثر من 30 نفقا عام 2014. وتؤكد حماس انها تواصل حفر الانفاق.

وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء رفض بشكل مسبق في تشرين الثاني/ نوفمبر الانتقادات ضد نتنياهو. وقال إن هذا التهديد “عرض بكل جدية خلال 13 اجتماعا”.

وأسفرت حرب 2014 عن سقوط 2251 شهيدا من الفلسطينيين بينهم 551 طفلا بحسب الأمم المتحدة. ومن الجانب الاسرائيلي قتل 74 شخصا بينهم 68 جنديا.