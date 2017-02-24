الجيش التركي يُعلن إحكام السيطرة على كافة أحياء مدينة الباب

أنقرة- الأناضول- أعلن الجيش التركي، أن قوات “درع الفرات” التي يدعمها أحكمت الجمعة السيطرة على كافة الأحياء في مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية الجمعة، أن عمليات تطهير المناطق المسيطر عليها في الباب من الألغام والعوائق والعبوات الناسفة المصنّعة يدوياً ما تزال متواصلة.

واستذكر البيان أن عملية “درع الفرات” التي انطلقت في 24 آب/ أغسطس الماضي، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، لدعم الجيش السوري الحر، تمكنت من تحرير مدينتي جرابلس، والراعي، وبلدتي دابق وسوران، من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، كما تم تطهير المناطق في الجنوب، ولغاية نهر الساجور من عناصر تنظيم “ب ي د” الذراع السوري لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية.

وأكد البيان أن تطهير المناطق المذكورة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، أدى إلى منع إطلاق التنظيم صورايخ كاتيوشا باتجاه الأراضي التركية.

وأضاف أنه تمت السيطرة على إجمالي 230 منطقة سكنية ومساحة تقدّر بألف و925 كيلومتر مربع في إطار عملية “درع الفرات” شمالي سوريا.