الحية: حل الدولتين مع إسرائيل “سقط وتلاشى” ولا بديل عن كل فلسطين

غزة- د ب أ- اعتبر مسؤول في حركة “حماس″ الإسلامية الجمعة أن حل الدولتين المدعوم دوليا للسلام مع إسرائيل “سقط وتلاشى”، مؤكدا على التمسك “بتحرير كل فلسطين”.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، خلال خطبة الجمعة في رفح جنوب قطاع غزة “إن أرض فلسطين لا تقبل القسمة، وفيما سقط حل الدولتين وتلاشى فإننا سنقاتل ونلاحق العدو، الذي اغتصب أرضنا ودمر منازلنا ويحاول التهام بقية أرضنا”.

وأضاف الحية “لا مقام للاحتلال على أرضنا لو مدت له حبال الدنيا، وفلسطين لا تقبل القسمة مع أهلها أبدا، وسنقاتل ونلاحق هذا الاحتلال حتى نطرده”.

ونبه الحية إلى مخاطر إقرار إسرائيل مؤخرا قانونا لتسوية البؤر الاستيطانية، معتبرا أنه يمهد إلى مصادرة ونهب ما تبقي من الأرض الفلسطينية ويسقط أي آمال بحل الدولتين.

وعقب صلاة الجمعة ألقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كلمة أكد فيها أن الحركة “لا تبني القوة من أجل غزة فقط، وإنما من أجل كل فلسطين”.

وقال هنية إن “معركتنا عنوانها المسجد الأقصى ومدينة القدس، وهما بؤرة الصراع والقضية، و نحن لا نبني القوة لأجل غزة فقط، بل من أجل الأقصى وكل فلسطين”.

وأكد حرص حماس على بناء علاقات قوية متينة مع كل الدول العربية خاصة مصر.

وتطرق هنية إلى انتخابات حماس الداخلية التي جرت مؤخرا في قطاع غزة وأفرزت فوز القيادي العسكري فيها المعتقل السابق لدى إسرائيل يحيى السنوار بزعامة الحركة في القطاع.

واعتبر أن فوز السنوار بزعامة حماس في غزة “مفخرة للحركة ودليل وفاء للأسرى”.