تشييع جثمان نائب رئيس الأركان اليمني في عدن بمشاركة هادي

عدن- الأناضول- شارك الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأعضاء الحكومة وآلاف المواطنين، ظهر الجمعة، في تشييع جثمان اللواء أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، في محافظة عدن، جنوبي البلاد.

والأربعاء، قتل اليافعي وهو صاحب أرفع رتبة عسكرية يقتل بالحرب اليمنية حتى اليوم، إثر استهدافه بصاروخ حراري، أثناء مواجهات مع جماعة “أنصار الله” (الحوثي) وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في جبهة المخا، غرب تعز، جنوب غربي اليمن.

وكان هادي وعدد من كبار المسؤولين، قد أدوا الصلاة على الجثمان، في قصر معاشيق بمدينة كريتر بعدن، قبل أن يتم نقله للصلاة عليه في مسجد الفردوس، ليوارى الثرى في مقبرة “أبو حربة”، قرب مدينة “إنما السكنية”، في عدن.

وبحسب مراسل “الأناضول”، فقد شارك في الجنازة حشود كبيرة، حيث اصطفت الجموع على طول الطريق المؤدي من مسجد الفردوس بمدينة المنصورة بعدن، وصولا إلى مقبرة “أبو حربة”، فيما نشر الجيش المئات من الجنود والعربات العسكرية في الطرقات المؤدية للمقبرة.

وحالت الجموع الكبيرة من وصول جثمان اليافعي، إلى المقبرة، ليتم إنزاله من على سيارة الإسعاف، ونقله على أكتاف المواطنين والجنود، إلى مثواه الأخير.

واستقبل هادي، صباح الجمعة، نجل اللواء اليافعي، منيف أحمد سيف، في قصر معاشيق، وقدم له تعازيه الحارة في مقتل والده.

وكانت القوات الحكومية قد سيطرت قبل أيام على مدينة المخا بمساندة من قوات التحالف العربي، في حين واصلت التقدم لتحرير كامل المديرية من الحوثيين المسيطرين عليها منذ قرابة عامين.

ومنذ 7 يناير/ كانون ثان الماضي، تشن القوات الحكومية اليمنية، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “الرمح الذهبي” مستهدفة مواقع الحوثيين وقوات صالح، على طول الساحل الغربي الممتد من عدن (جنوباً) إلى المخا (غرباً)، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.