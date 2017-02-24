عباس: لبنان تحمّل الكثير من أجل القضبة الفلسطينية

بيروت- د ب أ- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بعد ظهر الجمعة، إن لبنان تحمّل الكثير من أجل القضية الفلسطينية ولا يزال لبنان “منارة من أجل الدفاع عن فلسطين”.

وقال عباس إن “لبنان تحمل الكثير من أجل القضية الفلسطينية وضحى كثيرا، وما زال منارة من أجل الدفاع عن فلسطين. لا يمكن للشعب الفلسطيني أن ينسى هذا البلد على مدى العقود”.

وأضاف “أنتم العنوان الأساس لأجل القضية، ونحن هنا لنتحاور ونتبادل الرأي. أنا سعيد جدا لكوني هنا وسأتحدث أيضا مع رئيس مجلس الوزراء مساءً”.

من جهته، قال بري بعد اللقاء إن هذه الزيارة تأتي “في وقت مناسب ومدروس، قبيل القمة العربية التي ستنعقد في الأردن كي يكون التنسيق دائما وقائما على الموضوع الأساسي. وكما قلت في طهران الموضوع الأوحد الذي يجمعنا هو موضوع فلسطين”.

وأضاف بري “نأمل التوصل إلى الوحدة الفلسطينية لأن في ذلك تشجيعا للدول الباقية كي تجتمع حول فلسطين”.

وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل الى بيروت عصر الخميس على رأس وفد، في زيارة رسمية الى لبنان تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين، والتقى رئيس الجمهورية اللبنانية.

والتقى الرئيس الفلسطيني قبل ظهر الجمعة في مقر إقامته في فندق “الهيلتون” – “حبتور”، في بيروت عددا من الشخصيات السياسية اللبناني وجرى خلال هذه اللقاءات “بحث في آخر المستجدات الفلسطينية واللبنانية والأوضاع العربية والاقليمية والدولية”، بحسب مصدر رسمي لبناني.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عباس، مساء الجمعة، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.