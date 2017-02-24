فلسطيني يحاول منع جنود الاحتلال إطلاق النار على متظاهرين في الخليل

لندن – “القدس العربي” حاول الحاج الفلسطيني، زياد ابو هليل، اليوم الجمعة، منع قوات الاحتلال من إطلاق النار اتجاه المتظاهرين في مدينة الخليل.

وأصيب عشرات المتظاهرين بالاختناق، وأصيب آخرون بكدمات ورضوض خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرة السلمية التي نظمتها الحملة الوطنية لرفع الإغلاق عن قلب مدينة الخليل، تنديداً بالإغلاق وجرائم الاحتلال والمطالبَةً برحيل المستوطنين عن المدينة.

وانطلقت المسيرة من محيط مسجد الشيخ علي البكاء في المدينة، باتجاه منطقة عين العسكر القريبة من البؤرة الاستيطانية المسماة بيت رومانو، حيث توجد إحدى البوابات التي تغلق قلب المدينة، حيث تصدت لها قوات الاحتلال بإطلاق وابل من قنابل الغاز والصوت، ورد عليهم شبان برشق الحجارة، كما رشق مستوطنون من البؤرة الاستيطانية القريبة مجموعة من المتظاهرين، الذين تمكنوا من الوصول قرب البوابة بالحجارة.