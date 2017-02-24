تفجير “إرهابي” شمالي البحرين يسفر عن أضرار بدورية عسكرية

أعلنت السلطات البحرينية، مساء اليوم الجمعة، وقوع أضرار مادية بدورية عسكرية إثر “تفجير إرهابي” بمنطقة الشاخورة شمالي البلاد .

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “‏تفجيرا إرهابيا بمنطقة الشاخورة أسفر عن وقوع أضرار مادية بدورية عسكرية وسيارتين مدنيتين دون وقع إصابات بشرية”.

وبينت أن ” الجهات المختصة تباشر إجراءاتها”.

ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل حول الحادث.

ويعد هذا الحادث الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري بعد إصابة مواطنة في “تفجير إرهابي” وقع مساء أمس الخميس بقرية السنابس شمالي البلاد.

وأصيب مواطن وزوجته في تفجير بمنطقة سترة، شرقي البلاد يوم 14 فبراير/شباط الجاري.

كما وقع تفجير آخر بشارع البديع في العاصمة المنامة يوم 4 من الشهر الجاري، دون أن يسفر عن إصابات.

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلنت الداخلية البحرينية “تفكيك خلايا إرهابية وإحباط مخططاتها” في عمليات استباقية أمنية تم خلالها القبض على 20 مطلوبًا في قضايا إرهابية بينهم 8 تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق.