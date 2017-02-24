﻿أحمد رمضان لـ «القدس العربي»: وفد الهيئة السياسية للائتلاف إلى جنيف هو المظلة الشرعية

جنيف ـ «القدس العربي»: أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض وعضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات أحمد رمضان ان وفد الهيئة منفتح على الجميع، واتهم رمضان ضمنياً بعض المنتمين لمنصة موسكو بأنهم جزء من النظام السوري، وكشف ان روسيا لم تف بالتزاماتها تجاه المعارضة السورية ولم تمارس أي ضغوط على النظام السوري سواء في الالتزام بوقف اطلاق النار أو بإجباره على القبول بالعملية السياسية.

وحول حضور منصتي موسكو والقاهرة الجلسة الافتتاحية لمفاوضات جنيف قال لـ «لقدس العربي»: «نحن في الهيئة العليا للمفاوضات المظلة الشرعية للتفاوض وهنالك ضغوط مورست على الامم المتحدة من قبل الجانب الروسي بشأن ادخال منصتي موسكو والقاهرة.. والموفد الدولي دي ميستورا وجد انه يمكن عمل نوع من الافتتاح الرمزي وأدخل هؤلاء لكن العملية التفاوضية ستتم بين وفدين أحدهما للنظام والآخر للهيئة العليا للمفاوضات الذي يمثل قوى الثورة والمعارضة السورية وبالتالي ستعود الامور الى مسارها الطبيعي».

وعند سؤال «القدس العربي» لرمضان عن الاقتراحات بضم المنصات المختلفة في وفد واحد قال: «نحن الهيئة العليا للمفاوضات والمكونة من العديد من القوى السياسية والعسكرية والعديد من الشخصيات المستقلة وفي مقدمها الائتلاف الوطني ومجموعة فصائل من الجيش السوري الحر وهيئة التنسيق منفتحون على أي قوى سياسية ترغب بالانضمام الينا على قاعدة بيان الرياض بمعنى الالتزام بالأسس التي التقى عليها السوريون في هذه الثورة وفي الصراع مع النظام لا يمكن لاشخاص لا يصطفون ضمن المعارضة وان يكونوا ضمن وفد المغارضة ولا يمكن لأي قوى اقليمية أو دولية أن تفرض على المعارضة ان تقبل باشخاص من هذا القبيل».

واضاف رمضان «سبق ان تحدثت الهيئة العليا للمفاوضات مع ديميستورا حول امكانية ضم ممثل عن كل جهة وفعلاً هذا ما حدث والوفد كان من 20 عضواً واصبح 22، لكن المشكلة في هذه المنصات انهم لا يعترفون ببعضهم البعض، ونحن نتواصل معهم لكن منصة موسكو على سبيل المثال هي عبارة عن مجموعة من النظام ومجموعات اخرى بعضهم جاؤوا من دمشق مع وفد النظام على الطائرة نفسها. فلا يوجد انتخابات جرت عندهم ليأتي قدري جميل ويقول إنه رئيس منصة موسكو فكيف تشكل وصارت له منصة، ونحن نعتبر هذه الأمور من ضمن الاوراق التي تستخدم للضغط على المعارضة واصبحت اسطوانة مشروخة».

واتهم الروس بعدم الوفاء بالتزاماتهم، وقال: «على الروس ان يدركوا انهم لم يفوا بالتزاماتهم سواء ما تم الاتفاق عليه في استانة لوقف اطلاق النار او هنا في جنيف بالضغط على النظام للقبول بالعملية السياسية والنظام ليس شريكاً في المفاوضات».

وحول شكل العملية التفاوضية التي ستجري في جنيف اوضح رمضان لـ «القدس العربي» ان «شكل العملية التفاوضية سنناقشه مع دي مستوار وسيجري بحث بندين: جدول الاعمال والشكل التفاوضي الذي سيتبع خلال المفاوضات. نحن طالبنا بمفاوضات مباشرة والنظام رفض هذا وطالبنا بان يكون الانتقال السياسي هو المسار الأساسي للمفاوضات ورفض النظام ايضاً، لذلك هناك تحد أمام الأمم المتحدة بأن تستطيع إلزام النظام بأساس هذه العملية التفاوضية فأمس النظام ومن خلال فيصل المقداد سحب اعترافه ببيان جنيف وبقراري الامم المتحدة 2118 و 2254 وهو الان يتحدث عن آلية مختلفة كليا كيف سيتعامل ديميستورا الان مع هذا؟».

وحول خيارات المعارضة السورية في حال فشلت مفاوضات جنيف أو عدم حدوث اختراق كما توقع دي ميستورا قال رمضان: «نحن لم نأتِ الى جنيف لأنها الخيار الوحيد نحن نعتبر ان هناك ثورة وما زالت مستمرة والمواجهة مستمرة مع النظام سواء بالعمل السياسي الذي جرى أو من خلال معركتنا ضد النظام في الميدان».