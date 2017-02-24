﻿معية حقوقية مغربية تتهم السلطات بالتضييق على الحركة الديمقراطية والإجهاز على حقوق الانسان

الرباط – «القدس العربي»: اتهمت جمعية حقوقية مغربية مستقلة سلطات بلادها بالتضييق على الحركة الديمقراطية والحقوقية ودعت الى انخراط الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية من خلال توقيعها ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. وشنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هجوماً حاداً على الدولة المغربية، واتهمتها بـ»ممارسة التضييق على الحركة الديمقراطية والحقوقية» و»الإجهاز على حقوق الإنسان الفردية والجماعية تحت غطاء من الحصار». وقالت أن الوضع الحقوقي المغربي «يتسم بالانتهاكات والتراجعات»، داعية إلى «سن سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة الأصعدة».

وتحدث بلاغ للمكتب المركزي للجمعية عن «استمرار الدولة في التضييف على الحركة الديمقراطية والحقوقية، بشكل عام، وعلى الجمعية بشكل خاص» مثل رفض تسلّم الملفات أو تسليم وصل الإيداع لـ59 فرعا من أصل 71 فرعا، منذ بداية سنة 2015، «بالرغم من إصدار القضاء الإداري 14 حكما، منها 4 استئنافية لصالح فروع الجمعية»، ونددت بـ»استمرار مسلسل الاتهامات والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات في صفوف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وفي مقدمهم مناضلو الجمعية».

وأضاف البلاغ حالات «انتهاكات وتراجعات» لحقوق الإنسان في المغرب، من قبيل «اعتقال شابين، يوم 9 شباط/ فبراير الجاري، بتهمة «الشذوذ الجنسي»، وتعريضهما للعنف الجسدي والنفسي، من قبل رجال الشرطة، في المخفر بطنجة»، وطالبت بفتح تحقيق في حادث انتحار مواطن في السجن المركزي بالقنيطرة «كان محكوما في إطار قضايا الإرهاب بعقوبة جسنية مدتها 19 سنة وستة أشهر، والذي كان يعاني من مرض نفسي حسب إدارة السجن». واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان «ما تتعرض له النساء من استغلال وتحرش جنسيين في الفضاءات العمومية، بصورة عامة، وفي أماكن عملهن على وجه الخصوص»، وطالبت الدولة باعتماد كافة التدابير القانونية الصارمة وتشديد العقوبات لمواجهة ظاهرة تعنيف النساء، مسجلة في الوقت ذاته «تجاهل الدولة المستمر لحاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة»، مشيرة الى حالة اغتصاب أودت بحياة شاب يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدينة الجديدة من لدن أربعة أشخاص.

وأدانت الجمعية التدخلات العنيفة ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء من لدن السلطات وقوات الأمن، «على إثر محاولتهم الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة المحتلة»؛ وعبرت عن ارتياحها لتوقيف شبكة نيجيرية، لتهريب النساء النيجيريات من المغرب نحو إسبانيا، «حيث يتم استعبادهن واستغلالهن جنسيا». وطالبت الجمعية الدولة بضرورة «سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات، وتضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة الأصعدة»، مع «التقيد بالتزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان والانخراط الجاد في المجهودات الأممية، الرامية إلى استئصال الفقر». وقالت أن «جعل حد للإقصاء والاستبعاد الاجتماعي، وحد للإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، شرطٌ لتحقيق الديموقراطية وإقامة دولة الحق والقانون».