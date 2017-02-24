﻿الجيش ينذر قنوات تلفزيونية بثت على الهواء معارك الموصل

بغداد ـ «القدس العربي»: يواجه الإعلام العراقي، هذه الأيام، المزيد من حملات التضييق، من خلال التهديدات وأوامر الإغلاق. فقد هاجم مسلحون مجهولون منزل كاتب وممثل ومخرج برنامج (ولاية بطيخ) الساخر، الذي يعرض مساء كل يوم خميس على شاشة قناة (هنا بغداد)، وأمطروه بالرصاص.

وذلك بعد تلقي القناة والبرنامج تهديدا من عشائر لعرض موقف تمثيلي يحتوي سخرية من بعض الأعراف العشائرية، واتهم المخرج جهات حكومية بتهديده.

وانتقد ناشطون إعلاميون، ومنظمات مدنية، ومواقع على شبكة التواصل الاجتماعي، التهديدات التي يتعرض لها الإعلاميون باستمرار لمنعهم من كشف الفساد والعادات الاجتماعية السيئة.

ودعوا الحكومة والأجهزة الأمنية إلى وضع حد لظاهرة تدخل العشائر والفاسدين في عمل الإعلام بل ولجوء بعض السياسيين بالجماعات المسلحة أو عشيرته لإيقاف انتقادات الصحافيين والإعلاميين.

وكانت الأوساط الصحافية تناولت مؤخرا، تهديد عشيرة وزيرة الصحة عديلة حمود لصحافي يعمل في صحيفة «الصباح» لقيامه بكشف فساد واستغلال موقع المسؤولية من قبل الوزيرة المحسوبة على حزب شيعي كبير.

وفي السياق، وجهت العمليات المشتركة إنذاراً إلى قناتي «العراقية» و«بلادي» وألغت تراخيص ثلاث قنوات أخرى، «لعدم الالتزام بمنع النقل المباشر لمعارك الموصل».

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي الرسمية، أن «قيادة العمليات المشتركة وجهت انذاراً إلى قناة العراقية وقناة بلادي ويكون الأول والأخير بعدم النقل المباشر للمعارك».

كما وجهت قيادة العمليات المشتركة بـ»إلغاء الترخيص الممنوح إلى كل من قنوات الميادين وروداو والآي بي بسبب عدم التزامها بالتوصيات الإعلامية الصادرة من الجهات العليا وقيامها بالنقل المباشر للمعارك وتعريض حياة قواتنا المسلحة للخطر».

وكانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، يوم الخميس، أعلنت أن هيئة الإعلام والاتصالات أبلغت مكتب تلفزيون الشرقية في بغداد بحظر عملها في العراق، فيما انتقدت الجمعية هذا الإجراء من قبل الهيئة ووصفته بـ«التعسفي».

وذكر بيان الجمعية، أنها «حصلت على كتاب صادر من الهيئة، وبتوقيع رئيسها صفاء الدين الصافي، يجيب فيه عن استفسار مكتب النائب محمد ناصر الكربولي عن عمل قناة الشرقية في العراق، الذي ينص على أن القناة غير مرخصة من قبل الهيئة ولا يسمح لها بالعمل داخل الأراضي العراقية مطلقا وأن الهيئة أوصت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القناة».

وأدان البيان الجمعية «هذا الإجراء التعسفي من قبل الهيئة»، مشيرا إلى أن «ما تقوم به هيئة الإعلام والاتصالات هو مخالفة واضحة للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، فضلا عن قرارات الحكومة النافذة، لا سيما وأن منع القناة من العمل داخل العراق يعد مؤشرا خطيرا على تجاوز الهيئة صلاحياتها التنفيذية، باعتبار أن القرار المرقم 65 المتخذ في زمن الحاكم المدني بول بريمر ينص على ضرورة إصدار أمر قضائي لغلق الفضائية وليس إصدار قرار قانوني من داخل الهيئة، وهذه مخالفة أخرى تؤشرها الجمعية».

ونبهت الجمعية إلى أن « إجراء الهيئة هذا يتنافى مع قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي برفع الحجب والمنع عن جميع الفضائيات ووسائل الإعلام التي أغلقتها الحكومة السابقة».

وسبق لـ«المرصد العراقي للحريات الصحافية»، أن دعا حكومة العبادي بتشكيل لجنة خاصة من مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية ونقابة الصحافيين العراقيين للعمل السريع على الكشف عن مصير الصحافيين المغيبين في مدينة الموصل والذين فقد العشرات منهم ولم يعرف مصيرهم منذ العاشر من حزيران/يونيو 2014 وحتى اليوم.

ويجد المرصد أن تحرير الساحل الأيمن من المدينة بالكامل يشكل أهمية فائقة، وعامل مساعد للقيام بهذه المهمة على أحسن وجه ممكن، وعدم ترك الأمور على حالها خاصة، وأن هناك معلومات تواردت خلال السنتين الماضيتين عن قيام تنظيم «الدولة» بقتل العديد من الزملاء الصحافيين، واحتجاز آخرين.

وكشف المرصد، معلومات تبين أن بعضهم مازالوا على قيد الحياة، بينما تشير بعض المعلومات إلى قيام التنظيم بنقل عدد من الصحافيين إلى سوريا.

ويذكر أن عام 2016، شهد مقتل 20 صحافيا عراقيا، سقط أغلبهم خلال التغطية المستمرة للمعارك ضد تنظيم «الدولة» أو قيام الأخير بإعدامهم، إضافة إلى عمليات اغتيال من قبل مجهولين. كذلك، أعلنت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين، عن تعرض 179 صحافيا للاعتداء خلال العام نفسه.