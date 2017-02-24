﻿الحاخام الأكبر السابق في إسرائيل يدخل السجن بعد إدانته بالرشوة

الناصرة – «القدس العربي»: لا تقتصر فضائح الفساد على السياسيين في إسرائيل، فهي تطال أوساطا أخرى تبدو رمزا للأخلاق كرجال الدين. وبالأمس أدين الحاخام الأكبر السابق بالرشوة. جاء ذلك بعد اعتراف الحاخام يوناه ميتسيغر بالحصول على رشوة بقيمة مليون دولار ونيف.

وكانت محكمة الصلح قد أدانته قبل شهور بخيانة الأمانة وتلقي الرشوات وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة ضمن صفقة بين النيابة العامة ومحامي الدفاع. لكن محكمة مركزية رفضت الحكم وأضافت عليه سنة سجنا إضافية.

واتهم الحاخام في 2015 بارتكاب عدة مخالفات كتلقي الرشوة، والغش والخداع، وخيانة الأمانة خلال إشغاله أعلى منصب في الحاخامية المركزية في إسرائيل. وحسب لائحة الاتهام حاز ميتسيغر على ثلاثة ملايين دولار لصندوق الحاخامية لكنه استولى على ثلاثة أرباعها. وقبل شهرين وقع الحاخام على صفقة قضائية بموجبها اعترف بسرقة مليون دولار على أن يسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع غرامة مالية تزيد عن المليون دولار. لكن قاضي محكمة مركزية في القدس المحتلة فاجأ النيابة العامة ومحامي الدفاع برفضها وبرفع الحكم بالسجن الفعلي لأربعة أعوام ونصف العام. وعلل القاضي ذلك بالقول إن الحاخام يستحق السجن لسبع سنوات لولا الصفقة المذكورة نظرا لخطورة الاتهامات الموجهة له.

وبعد سماعه الحكم الجديد لم يتمالك ميتسيغر نفسه وبكى. وسبقه حاخامات آخرون أدينوا بتهم مشابهة بعضهم تم الكشف عن تورطهم بفضائح فساد بتحقيقات إعلامية.