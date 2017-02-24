﻿50 أسرة قبطية تغادر العريش بعد قتل «الدولة» 6 مسيحيين

القاهرة ـ «القدس العربي»: أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، الأحداث الإرهابية المتتالية التي استهدفت أقباط محافظة في شمال سيناء، مؤكدة إنها «تستهدف أبناء الوطن من المسيحيين المصريين».

وذكر بيان رسمي صادر عن الكنيسة أمس أن «تلك الأحداث تتعمد ضرب الوحدة الوطنية، وتمزيق الاصطفاف في مواجهة الإرهاب، الذي يصدر من خارج مصر، استغلالًا لحالة التوتر المتصاعد في كل أرجاء المنطقة العربية».

ونعت الكنيسة أبناءها بالقول: «نثق أن دماءهم الغالية على الله تصرخ أمامه طالبةً العدل، فهو الذي سوف ينظر ويحكم».

وتابع البيان: «الكنيسة في تواصل مستمر مع المسؤولين حسب مواقعهم، ومع الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، ومع المحليات لتدارك الموقف والتخفيف من آثار هذه الاعتداءات».

وجاء البيان الكنيسة بعد هجمات نفذها مسلحو تنظيم «الدولة» ضد الأقباط خلال الأسبوعين الماضيين، أسفرت عن مقتل 6 اقباط ومغادرة أسر مسيحية لسيناء.

وكانت آخر هجمات التنظيم ضد الأقباط أمس الأول، استهدف المواطن كامل رؤوف كامل يوسف، الذي يبلغ من العمر 40 سنة، أمام أسرته وأولاده، في مدينة العريش

ويعد كامل رؤوف، الضحية رقم 6 من الأقباط في سيناء خلال أسبوعين. وبدأ «الدولة» استهداف الأقباط، بقتل المواطن وائل ميلاد داخل محله الخاص بجوار مدرسة العريش الثانوية بنين في شارع 23 يوليو وسط مدينة العريش. كما استهدف مسلحو التنظيم الطبيب البيطري بهجت مينا، الذي يبلغ من العمر 40 سنة، في حي العبور جنوب مدينة العريش، فضلاً عن استهداف مدرسا يدعى جمال توفيق جرجس قبطي يقيم في مدينة العريش أثناء وجوده في سوق الخميس الشعبي أمام زوجته.

إضافة إلى قتل سعد حكيم حنا الذي يبلغ من العمر 65 سنة بإطلاق الرصاص عليه وحرق نجله بإشعال النيران في جسده أمام باقي أفراد الأسرة.

وكانت الأسر القبطية رحلت من مناطق الشيخ زويد ورفح بسبب شدة الاشتباكات بين قوات الأمن والتنظيم، وتعرض عدد من أبنائهم إلى القتل على يد «الدولة» في شمال سيناء.

وأشارت المصادر إلى أن الموظفين من الأقباط من أبناء المحافظة طلبوا إجازات مفتوحة حتى يتمكنوا من الرحيل بعيدا عن ملاحقات التنظيم.

وقرر عدد من أسر أقباط العريش الرحيل عن منازلهم للمحافظات.

وقال نيافة الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان، إن «أسرا قبطية في العريش قررت الرحيل عن منازلها بعد التهديدات المنتشرة للتحريض على قتل الأقباط في العريش من جانب الجماعات الإرهابية».

وشدد على أن «هذه الأسر باتت مهددة، خاصة بعد حالات القتل المتكررة للأقباط خلال الأسبوعين الماضيين».

وأشار إلى أن «50 أسرة قبطية بدأت الرحيل عن منازلها في العريش حتى القضاء على عنف الجماعات الإرهابية التي تهدد حياتهم متجهين لبعض المحافظات المختلفة أبرزها محافظات أسيوط والإسماعيلية، والسويس».

وبين أن «هناك بعض الأسر القبطية رفضت ترك منازلها».

في السياق، أطلقت الكنيسة الإنجيلية في الإسماعيلية مبادرة لاستضافة 40 أسرة من أقباط العريش.

وقال القس عزت صليب، راعي الكنيسة الإنجيلية في الإسماعيلية، في بيان إن «الكنيسة بدأت في استقبال النازحين من أسر الأقباط في العريش منذ أمس، لتعويضهم عن ترك منازلهم في العريش».

وبين أن «الكنيسة الإنجيلية تدعم ترك الأقباط لمنازلهم في العريش بعد التهديدات وحالات القتل المتكررة لبعض الأقباط، وأن الكنيسة تحاول توفير بعض المنازل لهم في الإسماعيلية كبديل عن منازلهم في العريش».

هذه المبادرة، حسب صليب، «لن تقتصر على محافظة الإسماعيلية، وأن أبواب الكنائس الإنجيلية ستظل مفتوحة أمام أهالي العريش من الأقباط لتكون مبادرتنا رسالة طمأنينة بعد حالة الرعب التي سادت حياتهم مع انتشار تهديدات التحريض على قتلهم في العريش».

يأتي ذلك في وقت تنظم اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء مؤتمرا في حزب الكرامة اليوم، لمناقشة الأوضاع في سيناء وكيفية مساعدة الأهالي في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها سيناء.