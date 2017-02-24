﻿دي ميستورا سلّم وفد النظام ورقة تقترح تقسيم الوفود إلى 3 مجموعات لبحث الدستور والانتخابات والحكومة… والمعارضة ترفض

جنيف ـ «القدس العربي»: عقد المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس الجمعة لقاءات ثناية بدأها صباح أمس بلقاء وفد النظام السوري في مقر الأمم المتحدة في جنيف، ثم بلقاء مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات.

وقال بشار الجعفري رئيس وفد النظام عقب انتهاء اللقاء إنه تلقى ورقة من دي ميستورا، وأكد للصحافيين «أن الوفد سيدرسها»، موضحاً أن أول اجتماع لم يتطرق سوى الى شكل المحادثات.

وأضاف بعد مناقشات استغرقت نحو ساعتين «تطرقنا خلال هذه المحادثات إلى شكل الاجتماعات المقبلة وأعني بذلك مسائل تتعلق بشكل الجلسة فقط».

وأكد الجعفري في حديثة للصحافيين أنه تسلم في نهاية الاجتماع ورقة من دي ميستورا «واتفقنا أن ندرس هذه الورقة على أن نعود إليه في الجلسة القادمة بموقفنا من محتويات هذه الورقة».

وقالت مصادر أممية لـ «القدس العربي» ان الورقة التي قدمها دي ميستورا للجعفري تقترح تقسيم الوفود من الطرفين الى ثلاثة فرق عمل أو مجموعات الاولى للانتخابات والثانية للحكومة والثالثة للدستور، ورجحت مصادر من المعارضة السورية ان وفد الهيئة العليا للمفاوضات لن يوافق على هذه الالية، وان الوفد سيتمسك بالبدء ببحث هيئة الحكم الانتقالية والتي يبني عليها بقية القضايا من دستور وانتخابات وحكومة.

وتطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة، مع استبعاد أي دور للرئيس السوري بشار الأسد، إلا أن الحكومة ترى أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع.

وقال نصر الحريري لـ «القدس العربي» عقب الاجتماع المغلق الذي عقده وفد الهيئة العليا للمفاوضات «ان الوفد الهيئة العليا للمفاوضات هو الجهة المخولة بالتفاوض فقط، ولن تكون هناك وفود أخرى ولدينا لقاء مساء الجمعة بمنصة القاهرة والاجواء ايجابية».

وقالت مصادر من الوفد العسكري المشارك في وفد الهيئة العليا للمفاوضات «ان الوفد سيطالب بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف التهجير القسري وسنطلب قراراً اممياً بشأن الالتزام بالحل السياسي في سوريا».

وائل علوان عضو الوفد العسكري في الهيئة العليا للمفاوضات ومندوب «فيلق الرحمن»، قال لـ «القدس العربي»، «لا يمكن ان نوافق على الصيغة التي طرحها دي ميستورا بشأن منصتي القاهرة وموسكو الا اذا وافقوا على بيان الرياض والثوابت الوطنية».

وأضاف: «لإبداء حسن النية أبلغنا دي ميستورا باضافة عضو آخر من منصة القاهرة الى الوفد المفاوض، وسنبلغه ان وفدنا الذي يمثل المعارضة السورية هو هذا الوفد»، واتهم دي ميستورا بأنه «تلاعب في الصيغ التي تم الاتفاق عليها سابقاً والتي شكّل وفد الهيئة العليا للتفاوض على أساسها وقام بدعوة المنصات بهذه الطريقة».