﻿انتحار ناشطة كردية بعد اغتصابها في سجون المخابرات الإيرانية يشعل شبكات التواصل الاجتماعي

لندن ـ «القدس العربي»: أشعل المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي الإيرانية، انتحار الناشطة الكردية في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، مهديس مير قوامي، بسبب اغتصابها في السجون السرية لوزارة الأمن والمخابرات الإيرانية بعد الإفراج عنها.

وأفاد موقع «كويا نيوز» الإيراني نقلاً عن موقع «مروفايتي» الكردي الذي يعكس أخبار كردستان إيران، أن مهديس مير قوامي انتحرت فور خروجها من السجون السرية للمخابرات الإيرانية في مدينة «كرمانشاه» غربي البلاد بسبب تعرضها للاغتصاب.

وأضاف التقرير أن القوات الأمنية التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية القت القبض على الفتات الكردية في يوم 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، وتم اغتصابها والإفراج عنها بعد يومين من اعتقالها.

وأكد موقع كردي آخر باسم «هنكاو» في تقرير مفصل له عن الموضوع أن قوامي أقدمت على الانتحار فور الإفراج عنها من خلال ابتلاع حبوب سامة، وأنها فارقت الحياة بعد فترة وجيزة في مدينة كرمانشاه.

وأوضح التقرير أن السلطات الأمنية هددت أسرة الناشطة الكردية ألا تعلن عن انتحار ابنتها وسبب وفاتها وتفاصيل اعتقالها، ولهذا السبب تأخر نشر خبر الجريمة.

كما كشف موقع «مروفايتي» حادثة اغتصاب مماثلة لناشطة كردية أخرى من مدينة كرمانشاه، حنانه شير فرهادي، اعتقلها الأمن الإيراني لفترة 4 أشهر، وتم اغتصابها في المعتقل.