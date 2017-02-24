﻿هنية: نحرص على إقامة علاقات استراتيجية قوية مع مصر

غزة ـ وكالات: قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أمس الجمعة، إن حركته تحرص على إقامة علاقات استراتيجية قوية مع مصر. وأضاف هنية، في كلمة ألقاها خلال افتتاح مسجد «رائد العطّار»، في مدينة رفح، جنوبي القطاع، عقب صلاة الجمعة:» نحن حريصون على بناء علاقات استراتيجية قوية ومتينة مع كل أشقائنا في الدول العربية، خاصة مع مصر». وتابع:» نقول لمصر، غزة لن يأتيكم منها إلا كل خير»، مؤكداً أن اللقاءات التي أجرتها حركته، مؤخراً، مع الجانب المصري، «تكلّلت بالنجاح».

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت في 11 فبراير/ شباط الجاري، أنها بصدد تعزيز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع مصر، و»بذل مزيد من الاحتياطات الأمنية للمحافظة على استقرار المنطقة الحدودية».

وتوجّه هنية، في 23 يناير/ كانون ثانٍ الماضي إلى القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين، وأكد عقب عودته إلى غزة في تصريحات للصحفيين، أن العلاقة مع مصر تشهد «نقلات نوعية وإيجابية، ستظهر نتائجها في الأيام القادمة». كما زار وفد من الأجهزة الأمنية التابعة لحركة «حماس»، في 31 يناير/كانون ثان، مصر، في «إطار استمرار اللقاءات والتشاور المشترك بين الطرفين»، بحسب مصادر في حماس، تحدثت للأناضول.

ويأتي هذا التحسن في العلاقات بين مصر وحماس، في أعقاب توتر شديد، طرأ على العلاقة بينهما عقب إطاحة الجيش المصري بالرئيس المعزول، محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013. ومن جانب آخر، أكد هنية، فوز يحيى السنوار، برئاسة المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة.

وأضاف :»وصول رجل من المدرسة العسكرية في حماس، وأمضى 23 عاماً داخل سجون الاحتلال، لرئاسة مكتب الحركة السياسي بغزة، مفخرة لنا».

وأسفرت انتخابات «حماس» في قطاع غزة، 3 فبراير/شباط الجاري، عن فوز السنوار، بمنصب قائد الحركة، فيما فاز خليل الحية، بمنصب نائب الرئيس.

وشارك السنوار، في افتتاح مسجد في جنوب القطاع، في أول ظهور له يحظى بتغطية إعلامية منذ توليه منصبه.

ودعت حماس وسائل الاعلام لتغطية افتتاح المسجد الذي حمل اسم رائد العطار، القيادي العسكري في كتائب عز الدين القسام الذي اغتالته اسرائيل في حربها الاخيرة على قطاع غزة عام 2014.وتم انتخاب السنوار مؤخرا رئيسا للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة خلفا لاسماعيل هنية. ولا يحبذ السنوار الظهور على وسائل الاعلام، ويتخذ تدابير امنية مشددة في التنقل.

ويحيى السنوار معتقل سابق في السجون الاسرائيلية. وولد السنوار عام 1962، ويحمل شهادة في اللغة العربية، وقام بتأسيس جهاز «مجد» الذي يعد بمثابة الجهاز الامني للجناح العسكري، كتائب عز الدين القسام.

واعتقلت اسرائيل السنوار عام 1988 بتهمة القيام «بانشطة ارهابية»، وصدرت عليه اربعة احكام بالسجن المؤبد. وأطلق سراحه في تشرين الاول/اكتوبر 2011 في اطار اتفاق للافراج عن آلاف من الاسرى الفلسطينيين مقابل الجندي الاسرائيلي-الفرنسي جلعاد شاليط الذي احتجزته حماس لخمس سنوات في القطاع. وكانت واشنطن اتهمت السنوار وروحي مشتهى، وهو قيادي اخر من الحركة، بانهما يواصلان الدعوة الى خطف جنود اسرائيليين لمبادلتهم باسرى فلسطينيين.

بدوره، أكد الحية، أن مشروع «حل الدولتين» لإنهاء الصراع مع إسرائيل، أثبت فشله مؤخراً.

وقال في خطبة الجمعة، التي ألقاها في مسجد «العطّار»:» فلسطين لا تقبل القسمة مع أحد أبداً، وإن سقط مشروع حل الدولتين اليوم، فهو ساقط من يومه».

ودعا الحيّة القيادات الوطنية الفلسطينية لـ»التوحد على الثوابت»، مطالباً إياهم بـ»عدم المراهنة على موقف الإدارة الأمريكية».

وكانت اللجنة الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة قد طرحت على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 2003، خارطة طريق تنص على قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل ولذلك سمي بمبدأ «حل الدولتين».

وتمسكت الإدارة الأمريكية السابقة بحل الدولتين، واعتبرت مع الشركاء الآخرين في اللجنة الرباعية أنه الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

غير أنه منتصف شباط/فبراير الجاري، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية التخلي عن خيار حل الدولتين، وإقامة دولة واحدة تستوعب الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعرب ترامب، عن عدم ممانعته لأي حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، «طالما يوافق عليه الجانبان، سواء أكان ذلك بوجود دولة واحدة أو دولتين». وفي مقابلة مع رويترز يوم أمس عبر ترامب لأول مرة منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة عن تفضيله لحل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.