﻿برشلونة يؤسس أكاديمية لكرة القدم في جنوب الصين

بكين – رويترز: قال برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني إنه سيفتتح أكاديمية للعبة في جنوب الصين هذا العام في إطار شراكته مع مجموعة ميشن هيلز للتعمير. وأوضح النادي في بيان إعلامي مشترك أن الأكاديمية، ومقرها هايكو عاصمة جزيرة هاينان، ستضم سبعة ملاعب لكرة القدم تتسع لنحو ألف طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و18 عاما. وأضاف البيان: «ستضم أكاديمية برشلونة في هايكو مدربين من النادي سيتبعون نفس أساليب التدريب المطبقة في فرق الناشئين. ستفتح المدرسة أبوابها لاستقبال طلابها الأوائل هذا الصيف وسيبدأ أول موسم تدريبي كامل في سبتمبر.» وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة: «بالنسبة للصين ستكون هذه خطوة للأمام في تطوير كرة القدم. اخترنا الصين لأنها بلد عظيم والمستقبل هنا.» وتتضمن الشراكة مع ميشن هيلز، ومقرها الرئيسي في هونغ كونغ وتدير أكبر مجمع للغولف في العالم، الاستفادة من خبرة برشلونة في جذب السائحين وتطوير وتعمير هايكو. واتجهت العديد من الأندية والشركات الأجنبية بقوة نحو الصين التي تتطلع لأن تصبح واحدة من القوى العظمى في عالم كرة القدم.

فاران يغيب عن ريال مدريد ثلاثة أسابيع

برشلونة – د ب أ: كشفت تقارير إخبارية أن المدافع الفرنسي رافاييل فاران سيغيب عن ريال مدريد في مباراته المقررة أمام نابولي الإيطالي يوم السابع من أذار/ مارس المقبل في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بسبب إصابته بتمزق في عضلات الفخذ. وتعرض فاران للإصابة خلال المباراة التي خسرها الريال أمام مضيفه بلنسية 1-2 في الدوري الأسباني، ويتوقع غيابه عن الملاعب لثلاثة أسابيع. وأوضح النادي أن فاران يعاني من «إصابة من الدرجة الثانية» في الفخذ الأيسر ستبعده عن الفريق في مباراة نابولي وكذلك في مباريات الدوري أمام فياريال ولاس بالماس وإيبار وريال بيتس. وينتظر أن يشارك المدافع المخضرم بيبي مكان فاران، وهو ما يشكل فرصة جيدة أمام بيبي الذي يأمل في تقديم مستويات جيدة خلال الاسابيع المقبلة لتجديد عقده الحالي الذي ينتهي الصيف المقبل. ويتصدر الريال الدوري الأسباني برصيد 52 نقطة، ويتفوق بفارق نقطة أمام غريمه التقليدي برشلونة، وتتبقى للريال مباراة مؤجلة.

الإصابة تبعد نالدو عن شالكه حتى نهاية الموسم الحالي

دوسلدورف (ألمانيا) – د ب أ: أعلن شالكه الألماني غياب لاعبه نالدو عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، عقب تعرضه للإصابة بتمزق في عضلة الفخذ، خلال لقاء الفريق مع باوك اليوناني في الدوري الأوروبي. ولم يتضح بعد إذا كان المدافع البرازيلي (34 عاما) سيضطر للخضوع إلى جراحة من عدمه. وبات نالدو أحدث المنضمين إلى قائمة إصابات شالكه المتخمة، التي تضم أيضا بريل إيمبولو، وكوكي، وكلاس يان هونتلار، وعبدالرحمن بابا، وفرانكو دي سانتو.

عقوبة على باستيا الفرنسي بسبب عنصرية جمهوره

باريس – الأناضول: أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إغلاق فريق باستيا ملعبه لمدة 3 مباريات على خلفية هتافات جماهيره العنصرية اتجاه المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي نجم نيس. وقام بعض مشجعي باستيا بتقليد أصوات القرود نحو بالوتيلي، خلال مواجهة الفريقين يوم 20 يناير/ كانون أول الماضي، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الدوري الفرنسي. وأقرت اللجنة بخصم نقطة من رصيد باستيا مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة لغلق المدرج الشرقي لباستيا لمدة 3 مباريات. وفرضت اللجنة، عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على بالوتيلي، بعدما حصل على البطاقة الحمراء الثالثة هذا الموسم خلال مواجهة لوريان. ويحتل باستيا المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 23 نقطة، بينما يتصدر موناكو برصيد 59 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان ونيس على الترتيب.

تغريم لاعبي أهلي جدة لرفضهما إجراء مقابلات تلفزيونية

الرياض – د ب أ: أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن فرض غرامة مالية قيمتها 15 ألف ريال سعودي على حسين المقهوي لاعب أهلي جدة وزميله المهاجم مهند عسيري لامتناعهما عن إجراء مقابلات تلفزيونية مع القناة الراعية لدوري المحترفين السعودي بعد نهاية مباراة فريقهما أمام النصر في المرحلة الماضية من المسابقة. وتنص لوائح البطولة على اختيار القناة الناقلة لمباريات المسابقة للاعبين من كل فريق لإجراء المقابلات المباشرة بعد المباريات، ويعتبر عدم استجابة اللاعب بدون سبب مشروع موجب للعقوبة المالية.