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﻿تسونغا وكيريوس يبلغان الدور قبل النهائي

بطولة مارسيليا للتنس

Feb 25, 2017

مارسيليا (فرنسا) – د ب أ: صعد الفرنسي جو ويلفرد تسونغا إلى الدور قبل النهائي ل ، عقب فوزه على مواطنه جيل سيمون بنتيجة 6/4 و6/1 في دور الثمانية.
وتغلب تسونجا، المصنف الثاني في البطولة، على سيمون، المصنف السابع في المسابقة، بنتيجة 6/4 و6/1. في المقابل، بلغ الاسترالي نك كيريوس، المصنف الثالث في البطولة، الدور ذاته، بعدما تغلب على السلوفاكي نوربرت غومبوس بنتيجة 6/3 و6/3.

﻿تسونغا وكيريوس يبلغان الدور قبل النهائي
بطولة مارسيليا للتنس
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