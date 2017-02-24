﻿تسونغا وكيريوس يبلغان الدور قبل النهائي

مارسيليا (فرنسا) – د ب أ: صعد الفرنسي جو ويلفرد تسونغا إلى الدور قبل النهائي ل ، عقب فوزه على مواطنه جيل سيمون بنتيجة 6/4 و6/1 في دور الثمانية.

وتغلب تسونجا، المصنف الثاني في البطولة، على سيمون، المصنف السابع في المسابقة، بنتيجة 6/4 و6/1. في المقابل، بلغ الاسترالي نك كيريوس، المصنف الثالث في البطولة، الدور ذاته، بعدما تغلب على السلوفاكي نوربرت غومبوس بنتيجة 6/3 و6/3.