﻿هومنتمن اللبناني يهزم مواطنه الحكمة

دبي – د ب أ: احتل فريق هومنتمن اللبناني المركز الثالث في بطولة دبي الدولية في ختام مباريات الدور التمهيدي، بعد الفوز على مواطنه الحكمة في البطولة المقامة على صالة النادي الأهلي بدبي والتي تختتم اليوم.

وفاز هومنتمن بنتيجة 96/67 بأرباع 29/18، و17/21، و25/18 و25/10، ليحتل بذلك الحكمة المركز الرابع في ترتيب البطولة بعد نهاية الدور الأول. وبحسب نظام البطولة، فإن الفرق الأربعة الأولى تتأهل للمربع الذهبي، ويلتقي صاحب المركز الأول مع الرابع، والمركز الثاني مع الثالث، وبذلك يلتقي الرياضي، صاحب المركز الأول، مع الحكمة، صاحب المركز الرابع في أولى مباريات المربع الذهبي، يعقبها مباراة سلا المغربي، صاحب المركز الثاني، مع هومنتمن صاحب المركز الثالث. وفي مباراة فاز منتخب مصر على فريق جمعية سلا المغربي 95/46. وفي مباراة ثالثة، فاز مايتي سبورت الفلبيني على بال أباف أول الأمريكي 95/80 في مباراتين تحصيل حاصل.