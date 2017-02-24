﻿الدوري المصري: المصري يجتاز الشرقية بصعوبة

القاهرة – د ب أ: عاد المصري البورسعيدي الى المراكز الأربعة الأولى في الدوري المصري، بعدما انتزع فوزا صعبا من ضيفه الشرقية في المرحلة العشرين.

وارتفع رصيد المصري إلى 37 نقطة في المركز الرابع، وما زالت أمامه مباراتان مؤجلتان، فيما توقف رصيد الشرقية، الذي تلقى الخسارة السابعة على التوالي والسادسة عشرة في المسابقة هذا الموسم، عند ثماني نقاط، ليظل في قاع الترتيب ويتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية. ويدين المصري بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أحمد شكري الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 58 من ركلة جزاء. واضطر المصري للعب بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة، عقب طرد لاعبه أحمد سالم صافي في الدقيقة 79 لحصوله على الإنذار الثاني.

الدوري القطري: السد يقسو على الخور برباعية ويستعيد الصدارة

الدوحة – د ب أ: استعاد السد صدارة الدوري القطري، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 4/صفر على مضيفه الخور في المرحلة الثانية والعشرين للبطولة.

وارتفع رصيد السد إلى 53 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه لخويا، الذي تراجع إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الخور، الذي تكبد خسارته الرابعة خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة، عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر. وافتتح حسن الهيدوس التسجيل للسد في الدقيقة 20، قبل أن يضيف بيدرو ميجيل ميجويل الهدف الثاني في الدقيقة 65. وجاء الهدف الثالث للسد عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز والينتون سوزا سيلفا لاعب الخور هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80، فيما تكفل حمزة الصنهاجي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

كأس خادم الحرمين السعودي: النصر يتأهل إلى ربع النهائي ويصطدم بالهلال

الرياض – الأناضول: تأهل النصر، إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي، بالتغلب على النهضة بهدفين دون رد.

وحاول الفريقان تسجيل الأهداف خلال شوطي المباراة، إلّا أنهما فشلا في إنهاء اللقاء في وقتها الأصلي، ليتم اللجوء للوقت الإضافي. وفي الوقت الإضافي تمكن النصر من حسم اللقاء عن طريق نايف هزازي الثاني له من ركلة جزاء في الدقيقتين 93 و97. وبهذه النتيجة، يصطدم النصر بغريمه التقليدي الهلال في دربي العاصمة السعودية الرياض بربع نهائي البطولة. وتستكمل لقاءات ثمن النهائي بمواجهتي وج مع هجر والاتفاق مع الفتح، بينما يختتم الدور بمباراتي العدالة مع الطائي والفيصلي مع الخليج. ويحمل لقب البطولة أهلي جدة، وهو أكثر الفرق حصدا للبطولة بإجمالي 13 لقبا.