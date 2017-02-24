﻿الدوري الأوروبي: قرعة صعبة لمانشستر يونايتد… وروما يصطدم بليون… ومواجهة ألمانية خالصة

عواصم – رويترز: قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن قرعة دور الستة عشر في الدوري الاوروبي التي سحبت أمس وأوقعته في مواجهة روستوف الروسي لم تكن جيدة لفريقه المرشح لاحراز اللقب.

وقال مورينيو: «إنها قرعة سيئة من كافة الجوانب. رحلة طويلة وصعبة. وتأتي في فترة سيئة.» وأضاف: «قدموا أداء جيدا جدا في دوري أبطال اوروبا. فازوا على أياكس وأندرلخت في التصفيات وحققوا نتائج مهمة أمام بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد.» وتابع: «أعرف مدربهم جيدا. الفريق منظم للغاية دفاعيا وقوي بدنيا. إنها قرعة سيئة.» وتغلب روستوف، الذي يتخذ من المدينة الواقعة شمال شرقي موسكو مقرا له، على البايرن في دور المجموعات بدوري الأبطال وخسر بصعوبة مرتين أمام أتلتيكو. ويلعب يونايتد في نهائي كأس رابطة الأندية الانكليزية غدا الأحد، ولا يزال ينافس في كأس الاتحاد الانكليزي ويسعى لانهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الممتاز. وسيخوض يونايتد لقاء الإياب في الدوري الاوروبي على أرضه.

وأسفرت القرعة عن مواجهة ألمانية خالصة في دور الستة عشر تجمع بين شالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ. ويلتقي الفريقان المنافسان في الدوري الألماني، ثلاث مرات خلال 13 يوما الشهر المقبل، حيث يلتقيان مع ضمن البوندسليغا في الرابع من أذار/ مارس إلى جانب مباراتي الذهاب والإياب في الدوري الأوروبي. ويلتقي أولمبياكوس اليوناني مع بشكتاش التركي وجينت مع جينك في مواجهة بلجيكية خالصة، بينما يلتقي روما الإيطالي مع ليون الفرنسي، وتقام مباراة الذهاب في فرنسا. وتشهد المواجهات الأخرى بدور الستة عشر، لقاء سيلتا فيغو الأسباني مع كراسنودار الروسي وأبويل نيقوسيا القبرصي مع أندرلخت البلجيكي وكوبنهاغن الدنماركي مع أياكس الهولندي. وتقام جولة الذهاب في التاسع من مارس المقبل بينما تقام جولة الإياب في 16 من الشهر نفسه.