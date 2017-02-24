﻿الدوري الألماني: طموح هامبورغ في البقاء يصطدم بقدرات بايرن ميونيخ

برلين – د ب أ: أصبح التاريخ الكبير لنادي هامبورغ شيئا من الماضي ولكن التحسن الذي طرأ على الفريق مؤخرا سيخضع لاختبار صعب أمام مضيفه بايرن ميونخ المتصدر اليوم في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويستضيف لايبزيغ صاحب المركز الثاني فريق كولن أملا في تقليص فارق النقاط الخمس التي تفصله عن بايرن، إذا نجح هامبورغ في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل على ملعب اليانز ارينا. وقال جوتوكو ساكاي قائد هامبورغ: «أريد جمع النقاط من كل المباريات بصرف النظر عن مكانة المنافس، أو وضعه في جدول الترتيب». وأضاف: «الكل يعرف مدى صعوبة الأجواء في ميونخ لأن البايرن متخم بالنجوم من أصحاب الطراز العالمي، ولكن إذا تمكنا من اللعب بنفس التكتيك والحماس الذي قدمناه خلال الفوز على ملعب لايبزيج، أعتقد أنه سيكون بوسعنا تحقيق نتيجة إيجابية». وأوضح «نحتاج إلى تقديم أداء قوي، اللعب بشكل جيد على مستوى الدفاع، أن نستغل أي فرصة تسنح لنا». ويحتل هامبورغ المركز الخامس عشر في البوندسليغا ولكن في أخر 14 مواجهة له مع البايرن تعادل هامبورغ مرتين وخسر 12 مرة. ويتطلع البايرن بدوره لاستعادة نكهة الفوز بعد تعادله بصعوبة شديدة مع مضيفه هيرتا برلين في الجولة الماضية. وتنطلق الجولة الثانية والعشرين من البوندسليغا عبر مباراة فولفسبورغ وفيردر بريمن، في مواجهة في قاع جدول الترتيب حيث يحتل فولفسبورغ المركز الرابع عشر فيما يحل بريمن في المركز الثالث من القاع. وفي حال فشل بريمن وهامبورغ في الفوز فإن انغولشتاد قد يكون بوسعه الابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة للمرة الأولى منذ أشهر طويلة، إذا فاز على بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الأحد. وتختتم الجولة الثانية والعشرين من البوندسليغا مساء الأحد عبر مباراة شالكه المنافس بالدوري الأوروبي مع ضيفه هوفنهايم. ويدخل هوفنهايم تحت قيادة مدربه جوليان ناغلسمان، المواجهة أمام شالكه وهو في المركز الرابع. واستعاد لايبزيغ ذاكرة الانتصارات في الجولة الماضية على حساب مونشنغلادباخ بعد فترة من تذبذب النتائج، ويأمل الفريق أن يبني على ذلك خلال مواجهة كولن صاحب المركز السابع. وقال رالف هانزهانتل مدرب لايبزيغ: «كان فوزا مهما لأننا أظهرنا ليس فقط قدرتنا على الفوز في المباريات البعيدة عن الأضواء، لكننا قدمنا اداء جيدا أيضا بعد هزيمتين متتاليتين». وأضاف: «على ملعبنا أمام كولن سيكون بمقدورنا أن نقدم أداء قويا للجماهير، هناك فريق قمة يأتي الينا ونريد أن نظهر بشكل جيد امامه». ويظل بوروسيا دورتموند متذبذبا حيث نجح الفريق في الفوز مرة واحدة في أخر أربع مباريات على مستوى جميع المسابقات خلال الوقت الأصلي من المباريات، لكنه نجح في الفوز على فولفسبورغ 3/صفر في الجولة الماضية ليحصل على جرعة من الثقة قبل مباراته أمام مضيفه فرايبورغ اليوم السبت. وفي مباريات أخرى اليوم، يلتقي باير ليفركوزن مع ضيفه ماينز ودارمشتاد مع اوغسبورغ وهيرتا برلين مع اينتراخت فرانكفورت.