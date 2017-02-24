﻿الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتطلع إلى تعزيز صدارته على حساب إمبولي

روما – د ب أ: عندما تفتتح منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي اليوم، يتطلع يوفنتوس إلى استغلال المعنويات الهائلة للاعبيه بعد انتصاره الأوروبي، في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه أمام إمبولي ليقطع خطوة جديدة نحو تحقيق رقم قياسي بإحراز لقب الدوري للموسم السادس على التوالي.

ويتصدر يوفنتوس جدول الدوري بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه روما، ويمكنه من خلال مباراة إمبولي صاحب المركز السابع عشر توسيع الفارق والانتظار على أمل كبوة لأقرب ملاحقيه روما الذي يحل ضيفا على إنتر ميلان.

وتفتتح منافسات المرحلة اليوم بلقاء نابولي صاحب المركز الثالث بفارق تسع نقاط خلف يوفنتوس، مع أتلانتا، بينما يخوض إنتر ميلان، الذي يأمل في تعزيز موقعه في المركز الرابع سعيا للمشاركة بدوري الأبطال في الموسم المقبل، مباراته أمام روما في وقت متأخر من مساء الأحد. ويتوقع أن يواجه روما مهمة صعبة أمام إنتر ميلان الذي حقق الفوز في تسع من مبارياته العشر السابقة، وتلقى هزيمة واحدة كانت أمام يوفنتوس صفر/1 في أوائل شباط/ فبراير الجاري. ويعود القائد ماورو ايكاردي إلى صفوف إنتر ميلان بعد انتهاء إيقافه وبالتالي ينتظر عودة اللاعب الشاب غابرييل باربوزا إلى مقعد البلاء، رغم تسجيله هدف الفوز 1/صفر في شباك بولونيا مطلع هذا الأسبوع. وقال البرازيلي باربوزا البالغ من العمر 20 عاما: «سعيد للغاية بتسجيل أول أهدافي. لقد عملت بجدية كبيرة والآن أنا بحاجة للمزيد من العمل.» وأضاف: «خلال دردشة مع أصدقائي تولد لدي انطباع يفيد بأن مباراة بولونيا ستشكل مواجهة خاصة بالنسبة لي، لأن ظهوري الأول كان أمام نفس الفريق (عندما شارك من مقعد البدلاء في أيلول/ سبتمبر)… وقد كان، فقد سجلت هدفي الأول بقميص الفريق واحتفلت مع الجماهير ومع زملائي.» وسيفتقد ستيفانو بيولي مدرب إنتر ميلان جهود ميراندا في خط الدفاع بسبب الإيقاف، بينما عاد جيسون موريلو من الإصابة وسيركز على التصدي لخطورة إدين دجيكو لاعب روما الذي يتقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري مع غونزالو هيغواين لاعب يوفنتوس، برصيد 19 هدفا لكل منهما. أما نابولي، فرغم امتلاكه أقوى خط هجوم في الدوري حيث سجل 60 هدفا، يتأخر الفريق في المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن يوفنتوس، علما أنه يتفوق بست نقاط أمام أقرب ملاحقيه إنتر ميلان وأتلانتا. وربما يواجه نابولي مهمة صعبة اليوم أمام أتلانتا الذي يتأخر بفارق الأهداف فقط عن إنتر ميلان ويتطلع إلى عدم إهدار فرصة المشاركة في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل. ويقود الإيفواري الموهوب فرانك كيسي (20 عاما) خط وسط فريق أتلانتا المدجج بالمواهب الشابة والذي دفع بالرباعي ماتيا كالدارا وأندريا بيتانيا وأندريا كونتي وليوناردو سبينازولا لمعسكر الشبان الذي أقامه جانبييرو فينتورا مدرب المنتخب الإيطالي الأول. وقال كيسي: «إنها مباراة صعبة أمام نابولي، لأنه فريق كبير، ولكننا فريق جيد أيضا وسنخوض المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. فزنا أمامهم 1/صفر (في تشرين الأول/ أكتوبر) لذلك يمكننا تقديم مباراة جيدة على ملعبهم.» أما يوفنتوس، فيعيش معنويات هائلة بعد الفوز الذي حققه على مضيفه بورتو البرتغالي 2/صفر مساء الأربعاء في دور الستة عشر بدوري الأبطال والذي خفف من الاضطرابات التي أحدثتها خلافات المدرب ماسيميليانو أليغري ونجم الدفاع ليوناردو بونوتشي، الذي عوقب بالغرامة واستبعد من مباراة بورتو. وفي مباريات أخرى تقام مساء الأحد، يلتقي لاتسيو صاحب المركز السادس مع أودينيزي وساسولو مع ميلان وباليرمو مع سامبدوريا وكروتوني مع كالياري وكييفو مع بيسكارا وتختتم منافسات المرحلة مساء الاثنين بلقاء فيورنتينا مع تورينو.