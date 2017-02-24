﻿الدوري الاسباني: برشلونة يواجه اتلتيكو مدريد وعينه على الصدارة… والريال في مهمة صعبة أمام فياريال

مدريد – د ب أ: يخرج برشلونة لمواجهة مضيفه اتلتيكو مدريد غدا الأحد في مواجهة من العيار الثقيل قد يكون لها بالغ الأثر في تحديد هوية بطل الدوري الأسباني.

وبعد خسارة ريال مدريد 1-2 الأربعاء أمام بلنسية، بات بمقدور برشلونة أن يزيد الضغوط على عاتق النادي الملكي في الصدارة، لكن عليه أن يتجاوز عقبة أتلتيكو ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الأسباني. وتغلب برشلونة على ليغانيس 2/1 في الجولة الماضية، بعدما سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء، لكن تراجع أداء النادي الكاتالوني أدى إلى مهاجمة المدرب لويس إنريكي من الجماهير ووسائل الإعلام. ويشعر إنريكي بالثقة في قدرة رجاله على تحقيق المطلوب أمام أتلتيكو، وقال: «ينبغي أن نمنح الثقة للاعبين، الأداء رائع، لا عيب فيه، الأداء أفضل من العامين الماضيين وواثق من أن الأوضاع ستتحسن». ويأمل برشلونة بأن يتعافى مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بعد غيابه عن المباراتين السابقتين، كما اقترب لاعب الوسط التركي اردا توران من العودة بعد تعافيه من الإصابة. ويتطلع اتلتيكو بدوره للثأر من برشلونة بعد خسارته أمامه في المربع الذهبي لكأس أسبانيا هذا الشهر. ويتأخر برشلونة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما يحل أتلتيكو في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن برشلونة، وبالتالي فإن الفوز في مباراة الأحد سيعيده إلى الصراع على اللقب. ويأمل الحارس يان اوبلاك المشاركة أمام برشلونة بعد تعافيه من الإصابة كما اقترب دييغو غودين من العودة، بينما تأكد غياب خوان فران بسبب الإصابة في أوتار الساق. ويتطلع ريال مدريد لتجاوز هزيمته المحبطة أمام بلنسية عندما يواجه فياريال صاحب المركز السادس الأحد. وحذر كاسيميرو زملاءه في ريال مدريد من خطورة تكرار الأخطاء التي حدثت أمام بلنسية، حيث تأخر الفريق بهدفين مبكرين، وقال: «شعرنا بالغضب لعدم قدرتنا على تقديم أدائنا المعهود في أول عشر دقائق من المباراة». وأضاف: «ريال مدريد لا يزال المتصدر، لن نكرر نفس الخطأ، ما زلنا نعمل بكل قوة من أجل الظفر باللقب». وشارك غاريث بيل من على مقاعد البدلاء للمرة الثانية على التوالي لكنه يأمل أن يحصل على فرصة المشاركة منذ البداية أمام فياريال، حيث لم يبدأ أي مباراة مع النادي الملكي منذ تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المباراة أمام سبورتينغ خيخون في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وحث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لاعبيه على تجاوز الهزيمة أمام بلنسية والتركيز على مباراة فياريال. وقال: «دخلنا المباراة واضعين في اعتبارنا ان لقب الليغا لن يحسم يوم أمس، سواء عبر الفوز أو الخسارة». وأضاف: «الآن علينا الاسترخاء ونفكر في مباراتنا التالية الأحد». ويسعى اشبيلية الثالث للفوز على مضيفه ريال بيتيس اليوم لمواصلة ملاحقة ريال مدريد وبرشلونة في الصدارة. ويلتقي اليوم ديبورتيفو آلافيس مع بلنسية وليغانيس مع ديبورتيفو لاكورونيا وإيبار مع ملقة. أما الأحد فيلتقي اسبانيول مع اوساسونا واتلتيك بلباو مع غرناطة وسبورتينغ خيخون مع سيلتا فيغو.